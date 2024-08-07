國會調查權侵犯言論自由？沈富雄舉自身案例驚呼1句

藍控綠與大麻供應商餐敘　民進黨反批：別掩飾凌濤霸凌外交官事實

▲韓瑩批評，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.07）
▲韓瑩批評，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.07）

記者陳佩君／台北報導

外交部日前組跨黨派代表團赴美國觀選，兼任國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤被爆，不滿購物時間不夠、「耍官威」飆罵外交部駐外人員，藍營則反擊，不去民進黨邀約的「僑宴」，是因主邀請人是大麻供應商。對此，民進黨今（7）日反擊，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨今指控，綠營批藍不願與僑界餐敘、只想購物，但真相是，外交部原訂行程就是自由行程，綠營觀選團成員卻脫隊與美國大麻供應商CEO餐敘，國民黨觀選團成員不願與「毒品」扯上關係，因此拒絕出席。

對此，發言人韓瑩在民進黨中常會後受訪時回應，國民黨指控並非事實，當天餐敘主要目的是與伊利諾州參眾議員互動，請國民黨不要為了掩飾凌濤霸凌外交官的事實，抹黑民進黨、破壞台美關係。

據指出，當天餐敘有多位美國政要與會，除了民進黨成員外，還包含伊利諾州州參議員Willie Preston、伊利諾州州眾議員Theresa Mah、HOAN HUYNH、伊利諾州杜佩奇郡郡議會議員Lucy Chang Evans等人，而Lucy Chang Evans的父母更是來自雲林斗六。

迎接奧運國手將辦英雄遊行！賴清德曝台灣精神「不怕挑戰」

國台辦增「懲治台獨頑固分子」專欄　民進黨：只會讓台灣人更反感

批中共屁黨講屁話　王世堅喊：台灣中國一邊一國「沒資格制裁」

迎向金牌戰！越洋視訊林郁婷　蘇巧慧曝心情代轉「這句話」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生