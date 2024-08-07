藍控綠與大麻供應商餐敘 民進黨反批：別掩飾凌濤霸凌外交官事實
外交部日前組跨黨派代表團赴美國觀選，兼任國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤被爆，不滿購物時間不夠、「耍官威」飆罵外交部駐外人員，藍營則反擊，不去民進黨邀約的「僑宴」，是因主邀請人是大麻供應商。對此，民進黨今（7）日反擊，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨。
記者陳佩君／台北報導
國民黨今指控，綠營批藍不願與僑界餐敘、只想購物，但真相是，外交部原訂行程就是自由行程，綠營觀選團成員卻脫隊與美國大麻供應商CEO餐敘，國民黨觀選團成員不願與「毒品」扯上關係，因此拒絕出席。
對此，發言人韓瑩在民進黨中常會後受訪時回應，國民黨指控並非事實，當天餐敘主要目的是與伊利諾州參眾議員互動，請國民黨不要為了掩飾凌濤霸凌外交官的事實，抹黑民進黨、破壞台美關係。
據指出，當天餐敘有多位美國政要與會，除了民進黨成員外，還包含伊利諾州州參議員Willie Preston、伊利諾州州眾議員Theresa Mah、HOAN HUYNH、伊利諾州杜佩奇郡郡議會議員Lucy Chang Evans等人，而Lucy Chang Evans的父母更是來自雲林斗六。