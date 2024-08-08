泰國旅遊團洞穴遇難！導遊被水沖走後淹死　17年前慘案再度上演

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據悉，當時旅遊團在6日晚間7點半，正準備從洞穴返回陸地，山洪突然在此刻淹入洞穴，一名導遊的腳還在水中，因此被強烈的洪流沖向洞穴，隊伍中的其他人則成功抵抗了水流，並被救難人員帶到了安全地帶。
旅遊團中有2名荷蘭籍婦女的腳受到輕傷，但幸好團員們和1名導遊獲救。救難人員搜索被水沖走的37歲導遊彭吉奧·柯迪（Pongyot Koeddee），並在昨（7）日凌晨3點20分左右，在洞穴內發現他的屍體。
據悉，該洞穴位於帕農區（ Rajjaprabha）大壩水庫旁邊，每年6月至11月雨季期間，由於洪水危險，洞穴不對外開放。政府單位解救團員後，正在調查導遊們為何忽略「雨季期間洞穴不對外開放」的規範，帶旅遊團去洞穴內部。
國家公園、野生動物和植物保護部總幹事 阿塔波爾·查倫查薩（Attapol Charoenchansa）週三（7日）表示，他已命令考索國家公園負責人對不顧一切將遊客帶入洞穴的旅遊公司採取法律行動。
考索國家公園蝙蝠洞的洞長600米，洞口寬30公尺。它以其美麗的岩層、鐘乳石和石筍而聞名，它位於距離水庫碼頭較遠的一側，該碼頭也供觀光船使用。值得注意的是，17年前這個洞穴也發生過類似的死亡意外事件，2007年時此洞穴造成6名西方遊客和2名泰國導遊死亡。