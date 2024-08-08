恐攻陰影密布！奧地利取消泰勒絲3場演唱會 官方證實：別無選擇
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）正在歐洲進行「年代世界巡演」（Eras Tour），原定本週將在奧地利首都維也納舉行的3場演唱會，卻因恐攻威脅被迫取消，奧地利政府證實逮捕2名與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）有關的男子，還在其住處搜出可疑的化學物品。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，泰勒絲原定8日至10日在維也納舉行3場演出確定泡湯。協辦這幾起演唱會的奧地利音樂公司「Barracuda Music」發文，證實官方已確認預定舉行演唱會的哈佩爾足球場（Ernst Happel Stadium），被鎖定為恐怖攻擊的目標，為了大家的安全，公司別無選擇，只能取消原定的3場演出，門票將在接下來10個工作天內退款。
奧地利警方在記者會上表示，當地時間週三上午，他們在下奧地利邦（Lower Austria）的泰爾尼茨（Ternitz），逮捕了1名19歲的奧地利公民，隨後又逮捕另外1人，被捕者受到網路訊息影響而變得激進，甚至宣誓效忠ISIS現任領導人。
在搜索2人住家後，警方找到可疑化學物品和疑似爆裂物，認定2名嫌疑人已為恐怖襲擊採取了「具體的準備措施」。
這並非近日第一起涉及泰勒絲的恐怖主義事件，上月底在英國利物浦北部小鎮南港（Southport），才發生1名17歲男性，持刀闖進當地一間正在舉辦以泰勒絲為主題活動的舞蹈教室，瘋狂攻擊室內兒童的慘劇，最終造成3名女孩死亡、5名兒童重傷命危，泰勒絲事後也在社群媒體上發文，聲稱對可怕攻擊事件的發生，感到十分震驚。
儘管兇嫌已遭到逮捕，但仍在英國引發示威潮，數以千計的民眾在極右派團體的推動下，誤信施襲者為非法移民，因而聚集上街抗議，甚至與警方爆發衝突，截至6日已有超過400人被捕，且事態還在持續延燒。