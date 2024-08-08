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中央政府總預算案大外宣、玩數字遊戲？財政部「4點說明」澄清

▲有媒體報導中央政府總預算案大外宣、玩數字遊戲，財政部以4點說明澄清。（圖／記者顏真真攝）
▲有媒體報導中央政府總預算案大外宣、玩數字遊戲，財政部以4點說明澄清。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

有媒體報導中央政府總預算案大內宣、玩數字遊戲，對此，財政部以4點說明澄清，114年編列債務還本新台幣1415億元，確實創下24年來新高。另總預算隨總體經濟規模成長，且潛藏負載不計入一般政府負債，加上近年地方債務持續減少，顯見整體地方財政逐漸改善。並強調秉持量入為出原則編列，嚴守財政紀律。

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總統賴清德昨日拍板明年度中央政府總預算案，並表示還債更多。對此，有媒體報導批評，編列還債預算是法定義務，重點是金額是否高於法定標準，若編列還債比率6%都不到，就是騙不懂法規的人，根本是搞大內宣、玩數字遊戲。

對此，財政部以4點澄清說明，財政部籌編總預算案，均依照公共債務法第12條第1項規定編列債務還本，114年度編列1415億元，確實是自91年增訂債務還本下限後，創24年來新高。後續在當年度預算執行時，將審視歲入執行狀況，再依法增加債務還本，有效降低長期債務餘額，嚴守財政紀律。

再者，財政部指出，中央政府總預算隨總體經濟規模成長，總預算併計特別預算舉債均納入債限管控。前總統蔡英文任內，我國GPT從105年17.6兆元大幅成長到113年24.9兆元，成長7.3兆元、成長率41.5%，總體經濟規模大幅增加，中央政府總預算歲入歲出預算規模亦隨之成長。

此外，截至112年底，中央政府1年以上公共債務未償餘額決算數6.565兆元，佔前3年度名目GDP平均數比率的28.3%，較111年度決算數29.4%低，也是自101年度以來最低。截至今年7/31債務比率實際數26%，預估114年底債務比率28.65，距離債務存量40.6%上限，尚有12%，財政穩健且具有韌性。

第三點說明，財政部表示，潛藏債務不計入一般政府負債，因為潛藏債務為未來或有給付責任性質，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。根據國際組織標準，採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債，報載所稱加上13兆潛藏負債，讓國家負債達20兆元，與事實不符。

最後，財政部表示，自103年以來，持續推動地方政府債務預警機制，強化債務還本及充分揭露債務資訊等作為，地方政府債務由103年度8129億元，下降到112年度7950億元，減債達242億元。同期債務比率從5.6%下降到3.7%。另截至今年6月底為止，地方政府長期債務未償餘額實際數為6321億元，債務比率2.8%，顯見整體地方財政逐漸改善。

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