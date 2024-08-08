氣候變遷對策委員會首登場 他曝府院密切聯繫「賴清德直球對決」
總統賴清德成立三大委員會，其中氣候變遷對策委員會今（8）日首登場，由賴清德親自主持，會中規劃兩報告案，分別由環境部長彭啟明、台灣電力公司董事長曾文生報告。黨政人士指出，兩報告案經行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君與行政部門多次討論，府院間亦無縫接軌密切聯繫，最後才拍板議題面向七主軸。
記者陳佩君／台北報導
氣候變遷對策委員會下午登場，會中規劃兩報告案，將由彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」、曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。
據悉，委員會首次召開，為訴求謹慎與效率，委員會前將進行會前會，確認本會委員會會議議事規範、第一次委員會議議程安排，希望讓每一位委員都能暢所欲言。
據指出，兩報告各自聚焦三重點方向，內容經卓榮泰、鄭麗君與行政部門多次討論，府院間亦無縫接軌密切聯繫，最後才拍板議題面向七主軸：淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融、國土永續調適韌性。
黨政人士表示，此舉彰顯賴清德直球對決、務實面對挑戰的態度，這也是賴清德成立委員會初衷，以總統高度將氣候變遷提升到國家安全層次，凝聚社會共識，進行國家整體戰略佈局。