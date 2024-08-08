藍反爆綠訪美團與大麻供應商餐敘 郭正亮直呼「茶壺裡的風暴」
國民黨智庫副執行長凌濤日前赴美觀選，遭爆料痛罵外交人員，國民黨副發言人康晉瑜昨日更反擊，指民進黨當時「脫隊」是與大麻供應商餐敘；綠營則批藍營轉移焦點。針對藍綠互相「爆料」，前立委郭正亮直言，現在大概整個都亂了，這實在是茶壺裡的風暴，不可思議。
記者余祥／台北報導
朝野日前應外交部邀請組成觀選團赴美參加共和黨提名大會，結果凌濤近日遭綠媒爆料因購物時間不夠痛罵外交人員，遭淩濤駁斥，是受到不公平待遇，為了配合民進黨行程處處忍讓，結果回國後還被黑。隨後，國民黨就反擊，民進黨觀選團與大麻供應商餐敘，今日綠媒又以一張國民黨主席朱立倫與支持大麻合法化的美國議員合照反控，爭議越演越烈。
郭正亮在《大新聞大爆卦》中表示，這次訪美團「政治性意味低」，重點是民進黨先去攻擊凌濤，回來先搞人家？國民黨也知道你們在幹嘛，現在變成一團政治人物不知道在幹嘛，連駐外單位也分藍綠，訪問期間就開始對國內爆料、鬥爭，講這有什麼意義？現在大概整個都亂了。
郭正亮認為，民進黨沒料到那個事情國民黨會知道，現在資料通通爆出去，即使大麻在當地合法，但要考慮台灣人的感受；先鬥的人就有問題，鬥一個議員是要挑起什麼事嗎？此事也給國民黨一個教訓，其實很容易查是誰給資料，同時也給凌濤一個經驗，以後跟民進黨的人出訪要注意一些事，「實在是茶壺裡的風暴，不可思議」。