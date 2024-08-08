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打輸林郁婷還比X！張齡予轟土耳其選手「不是蠢而是壞」：活該輸

▲林郁婷在奧運賽中擊敗土耳其選手，卻被對方比X挑釁，張齡予怒轟這些人「不是蠢而是壞」、「活該輸」。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在奧運賽中擊敗土耳其選手，卻被對方比X挑釁，張齡予怒轟這些人「不是蠢而是壞」、「活該輸」。（圖／中華奧會提供）

記者藍詩孟／綜合報導

台灣拳后林郁婷陷性別爭議，今（8）日她於台灣時間凌晨3點半開打巴黎奧運女子57公斤級4強賽，以5:0的好成績擊敗土耳其對手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），晉級金牌戰，卻被對方比出X手勢抗議，質疑林郁婷有性別問題。如此不平等待遇掀起全台民眾怒火，就連美女主播張齡予也忍不住站出來發聲，怒罵那些不尊重林郁婷的對手「活該輸！」

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林郁婷為國爭光打出好成績，卻因過去曾被國際拳擊總會（IBA）以性別問題禁賽，遭J.K.羅琳影射不是女性，在賽場上面對諸多質疑，就連對手打輸比賽後也比出X（指女性染色體）的手勢，對林郁婷極其不尊重。這般遭遇也讓張齡予相當心疼，今日發文怒批：「林郁婷已經比賽那麼多年，那些對她比xx的人肯定都知道，還刻意在國際場合給她難堪，這些人不是蠢而是壞，技不如人人品還不好，活該輸」。

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在4強賽中打贏土耳其選手卡拉曼，順利晉級金牌戰，卡拉曼卻比出X手勢挑釁。（圖／美聯社／達志影像）
林郁婷遭國際拳手比X霸凌　演藝圈大咖紛紛發聲力挺

貼文曝光後網友看了也紛紛留言，「最恐怖的就是這些人可以說一路跟著她長大，她簡直是被戰友霸凌」、「最壞的就是這些對手，她們心裡比誰都清楚怎麼檢驗」、「真的超級沒風度又沒品」、「是不是都覺得比X就可以靠輿論壓力讓奧會撤銷名次」、「那些人就輸不起，被淘汰硬要蹭鏡頭而已」。

不只張齡予心疼林郁婷，演藝圈許多大咖也都站出來聲援她。獲得金鐘獎「視帝」的女星陳亞蘭7日也發文寫道：「女生的樣貌，從來就不是只有一種，美麗與帥氣、溫柔與力量，可以同時存在。」歌手詹雅雯也喊話林郁婷：「別怕！我們挺你，比賽中照顧好自己，台灣的女兒。」全台一起團結成為林郁婷的堅強後盾。

▲目前懷孕20周的三立主播張齡予，在粉專分享右胸出現5公分硬塊的驚魂記。（圖／張齡予臉書）
▲美女主播張齡予一向都很關注時事，這次也站出來替林郁婷發聲。（圖／張齡予臉書）

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