唯一非深綠！環保戰將被列台獨頑固分子 陳椒華：我堅持守護台灣
中國國台辦昨天無預警在官網新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專頁，10名「台獨」頑固分子包含被視為環保戰將的前時力立委陳椒華，令外界感到不解。陳椒華昨天在臉書發文「守護台灣就是守護民主，中共用恐嚇是沒用的」，今天到南投關注大型旅館開發案規避環評時，重申台灣是民主國家，希望中共別用勒索、威脅、恐嚇的方式，意圖讓台灣人恐慌。
記者顏幸如／南投報導
國台辦官網昨天在網站新設置「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄並置頂，10名「台獨頑固分子」為蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華與王定宇。網頁表示後續將公布台獨頑固分子罪行，並舉報犯罪嚴重的新台獨頑固分子。
網友則對名單裡沒有台灣總統賴清德和台派名嘴，卻有環保戰將陳椒華感到不解。教授出身的陳椒華昨天在臉書發文，表示「守護台灣就是守護民主，中共用恐嚇是沒用的」，今（8）日她到南投，為中友百貨關係企業埔里農莊開發大型旅館及遊憩區，疑似刻意分割開發案規避環評、違法開發恐導致地下水源枯竭一事，指導居民如何監測地下水位，再度被媒體關注此事。
陳椒華受訪時二度強調「我們是不會害怕的」！並表示早在前年就被列入「台獨頑固分子」，台灣是一個民主國家，住在台灣當然認同台灣，難道認同台灣就是台獨頑固分子？希望中共不要用這種勒索、威脅、恐嚇的方式，讓台灣人恐慌。據了解，陳椒華2022年擔任時代力量黨主席，因主張大陸出版品禁止輸入台灣，被列入「台獨頑固分子」名單。