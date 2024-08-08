黃宣《歌手》被淘汰曝內幕！心疼林郁婷遭質疑：用實力戰勝一切

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黃宣近期拍攝手遊廣告，挑戰體操和舉重項目，透露其實從以前就一直想成為運動員，現在也在實踐當中，還被說神似拳擊選手陳念琴。他笑說自己和陳念琴的眉眼之間似乎真的有些相似，「看她比賽我的手也跟著癢」，發現對方打拳很有韻律感。對於近來因為性別爭議飽受委屈的拳擊國手林郁婷，他也幫忙抱不平，表示「林郁婷厲害啊，我覺得一個運動員最好的反擊，就是什麼都不用說，用實力戰勝一切」，即使全世界都不相信，也要堅持做自己。
《歌手》被淘汰爆黑幕 黃宣曝真實想法
黃宣表示，最近工作都很忙，提到日前參加《歌手2024》，也直呼「真的滿累的」，不過對於結果完全不覺得可惜，「這對我來說是最好的安排，我也沒有預設會唱到那麼多，本來以為只會唱到2到3集，也沒想過會贏」，強調自己在節目選擇的歌曲以及改編的方向，從來都不是為了名次，「我知道我排名可能會墊底，但我還是會堅持做一樣的事情」，想要將自己擁有的事情分享給大家，這就是他參與節目的最大目的。
至於是否覺得評審有黑幕？黃宣回應，自己沒有感覺到，因為是現場投票，而且還有觀眾的票數，且他自己也不在意這件事情，「大家可以用不同角度、視野去看，在節目裡面歌手分享什麼訊息跟音樂，比名次還重要」。他也透露，之後很想和節目中的歌手袁婭維以及許鈞合作，尤其許鈞是第一次認識，真的覺得對方很厲害，如果有機會合作，也讓他覺得很榮幸。
黃宣表示，上半年工作真的很忙，下巴還因此爆痘，下半年則要繼續忙新作品，除了會有影視作品，也希望第3張專輯可以如期推出，之後還有巡演計畫。至於今天是父親節，黃宣是否有計畫當爸爸？他則說，自己對此事是期待的，但覺得生命中會有最完美的時間表，與其去預設框架，不如就讓它自然發生，不會有特別計畫，如果有喜事一定會馬上分享，但也笑說因為近期實在太忙了，最近應該不可能發生。