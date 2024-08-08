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首次氣候變遷委員會　彭啟明：台灣減碳目標在亞洲僅落後日本

▲環境部長彭啟明。（圖／翻攝自總統府國家氣候變遷委員會直播）
▲環境部長彭啟明。（圖／翻攝自總統府國家氣候變遷委員會直播）

記者林莞茜／綜合報導

總統府國家氣候變遷委員會，今（8）日舉行首場委員會議，環境部長彭啟明在會上報告，目前環境部已經在八月底即將會通過減碳3個子法通過，台灣就將進入「碳有價」時代，實行的時間點要等碳費出來，而台灣現行減碳目標「的確還落後歐美國家，但在亞洲僅落後日本」，今年採「碳費先行」以大帶小的階段。

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彭啟明指出，在他上任後，特別以2005年為基準點，去比較各國的減碳成果和未來減碳目標，以台灣來說，確實還落後歐美國家先進國家，但在亞洲裡，僅次日本「台灣比新加坡、韓國、泰國好很多」，他們還在成長當中，如果2030年目標「要積極追上日本」。

彭啟明也說，在疫情期間台灣整個經濟成長有顯著成長，不過減碳幅度是顯著下滑，而2030年能不能達到目標，還是需要全國的努力，面對氣候變遷的調適，如果遇到短時間的熱浪、暴雨就像感冒一樣，那長期調適就像是高血壓等慢性病，雖然短期感覺沒有影響，但長期會對身體有很大傷害，所以要未雨綢繆，以高溫乾旱為例，作法就像防災一樣，需用長遠視角來看，而且現在就要有作為，中央跟地方一起來做，合作並編定足夠調適運算。

彭啟明表示，淨零開放是一個跨時代、跨領域、跨國際的工程，要逐步落實國家希望工程國家轉型五大策略，第二是國家調適管考機制，擴大民眾參與，台灣也會跟全世界一起來推動。

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