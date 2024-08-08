短今出沒大巨蛋「一路兇到底」！阿伯猛盯　粉絲：穿這樣我也嚇到

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穿熱褲的短今，一雙牛奶色玉腿也白到發光，同樣讓人難以忽視，她朝向鏡頭揮手，此時，一旁一名大約60多歲的男性民眾，直接轉頭看向短今，網友表示：「站在路上遇到的話一定要鼓起勇氣搭訕」、「這樣我也會嚇到」、「妳真的就是一個行走的公主」、「阿北懂欣賞」、「阿北看得好開心」、「上次看到慢動作是賭神，這次是女神！」
外貌出眾常被色狼盯上 捷運站遭偷拍裙底風光
短今遇過不少被性騷擾的經驗，高鐵、捷運站都有，先前接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起曾經在捷運站被色狼偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。
沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何要穿短裙，批她搏版面，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝，至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110