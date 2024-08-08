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父親節登場！故宮南院人氣國寶展「蘭亭的遊與思」　盡顯名作魅力

▲故宮南院父親節展出書法國寶〈定武蘭亭真本〉卷。（圖／故宮提供）
▲故宮南院父親節展出書法國寶〈定武蘭亭真本〉卷。（圖／故宮提供）

記者林則澄／台北報導

父親節快去故宮南院欣賞千古名作！國立故宮博物院南部院區表示，人氣國寶展今（8）日至11月3日止以「蘭亭的遊與思」為題，展出書法國寶〈定武蘭亭真本〉與〈春水玉飾〉、黃振效〈雕象牙蘭亭脩禊小插屏〉等11件與蘭亭主題相關的器物，還有重達95公斤的「嬰祖丁鼎」重磅回歸。

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策展人的故宮南院處助理研究員林容伊表示，〈蘭亭序〉距今近1700年，但其超凡脫俗的書法與文學之美，影響後世不輟，於是南院繼110年「刻石取拓」展，再度展出〈定武蘭亭真本〉，並且搭配展出各類反映自然意趣的器物展件，希望觀眾能在關注王羲之〈蘭亭序〉本文與書法藝術表現的時候，也能並覽趙孟頫等宋元名家的題跋記述，思考這件千古名作的魅力與特色之所在。

策展人的故宮器物處助理研究員鐘雅薰，精選器物展件搭配〈蘭亭序〉的文詞與意境，例如黃振效〈雕象牙蘭亭脩禊小插屏〉是「蘭亭春遊」、〈玉耳杯〉是「一觴一詠」，還有〈玉筆山〉、〈龜游荷葉洗〉、〈龜鈕玉印〉等是文人的書齋臥遊，「春水及秋山玉飾」則是展現北方民族春遊與秋遊的情景，明代再度加工的宋代作品〈仲駒父獸面紋甗〉展現宋、明兩個朝代對於上古青銅甗的揣想。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員陳建志指出，相傳永和9年（西元353年）書聖王羲之作〈蘭亭序〉，原蹟亡佚，但因鍾愛王羲之書法的唐太宗曾命人摹搨，隨之幻化各式各樣的分身，石刻拓本又以點畫結構近似歐陽詢的〈定武蘭亭〉最佳，因其刻石在定武（河北真定縣）發現因此得名。

陳建志表示，〈定武蘭亭〉也是中國書法史上理解王羲之、歐陽詢，以及刻帖的製作與演變至關緊要的範本之一，國立故宮博物院院藏〈定武蘭亭真本〉就是傳世最完整的宋拓善本，文化部民國106年核定成為國寶，也是故宮院藏碑帖當中，唯一指定國寶的文物，而且歷代文人名家，例如趙孟頫等「心想手追」，於前、後隔水與拖尾處留下的每段題跋款識，皆能娓娓道出每人心中不同的韻味，值得細細品味琢磨。

▲王羲之〈定武蘭亭〉真本，趙孟頫題跋。（圖／故宮南院提供）
▲王羲之〈定武蘭亭真本〉卷，趙孟頫題跋。（圖／故宮南院提供）
另外搭配展覽而成，故宮南院1樓兒創教室8月30日上午10時30分，還有故宮余佩瑾副院長主持的「策展人對談：蘭亭的遊與思」，以及「中國書法史」領域學有專精的日本筑波大學藝術系教授菅野智明8月31日上午10時30分的講座，講題則是「沈曾植的〈蘭亭序〉鑑藏觀—近代中國“蘭亭學”的一個視角」。

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