父親節登場！故宮南院人氣國寶展「蘭亭的遊與思」　盡顯名作魅力

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策展人的故宮器物處助理研究員鐘雅薰，精選器物展件搭配〈蘭亭序〉的文詞與意境，例如黃振效〈雕象牙蘭亭脩禊小插屏〉是「蘭亭春遊」、〈玉耳杯〉是「一觴一詠」，還有〈玉筆山〉、〈龜游荷葉洗〉、〈龜鈕玉印〉等是文人的書齋臥遊，「春水及秋山玉飾」則是展現北方民族春遊與秋遊的情景，明代再度加工的宋代作品〈仲駒父獸面紋甗〉展現宋、明兩個朝代對於上古青銅甗的揣想。
策展人故宮書畫文獻處助理研究員陳建志指出，相傳永和9年（西元353年）書聖王羲之作〈蘭亭序〉，原蹟亡佚，但因鍾愛王羲之書法的唐太宗曾命人摹搨，隨之幻化各式各樣的分身，石刻拓本又以點畫結構近似歐陽詢的〈定武蘭亭〉最佳，因其刻石在定武（河北真定縣）發現因此得名。
陳建志表示，〈定武蘭亭〉也是中國書法史上理解王羲之、歐陽詢，以及刻帖的製作與演變至關緊要的範本之一，國立故宮博物院院藏〈定武蘭亭真本〉就是傳世最完整的宋拓善本，文化部民國106年核定成為國寶，也是故宮院藏碑帖當中，唯一指定國寶的文物，而且歷代文人名家，例如趙孟頫等「心想手追」，於前、後隔水與拖尾處留下的每段題跋款識，皆能娓娓道出每人心中不同的韻味，值得細細品味琢磨。
另外搭配展覽而成，故宮南院1樓兒創教室8月30日上午10時30分，還有故宮余佩瑾副院長主持的「策展人對談：蘭亭的遊與思」，以及「中國書法史」領域學有專精的日本筑波大學藝術系教授菅野智明8月31日上午10時30分的講座，講題則是「沈曾植的〈蘭亭序〉鑑藏觀—近代中國“蘭亭學”的一個視角」。