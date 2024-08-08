羅嘉翎奧運跆拳道首戰落敗！男友邱相榤：我只希望妳健康回來就好
台灣跆拳女將「國民女友」羅嘉翎今(8)日在巴黎奧運賽事登場，她在女子跆拳道57公斤級16強賽，與黎巴嫩選手Laetitia Aoun爭搶8強門票，這是羅嘉翎睽違8個月後首場國際大賽，最終羅嘉翎以0:2落敗，16強戰時落敗，而男友羽球好手「國民小肥鵝」邱相榤也發文：「辛苦了，我只希望妳能健康回來就好。」給予女友溫暖的話語。羅嘉翎日前公開跟「羽球男神」邱相榤交往，兩人還甜蜜放閃，身高188公分的邱相榤，跟184公分高的羅嘉翎十分登對。而好友王齊麟也留言：「好甜」，不少球迷也紛紛留言。
記者吳政紘/綜合報導
邱相榤將搭擋王齊麟 跟女友甜蜜蜜
第一回合剛開始，羅嘉翎憑藉身高優勢控制距離，利用前腳試探，接著後腳第二波攻擊可惜沒有得分，比賽剩餘11秒，Aoun上端攻擊得手，羅嘉翎回敬中端攻擊。之後雖然羅嘉翎上端攻擊得手，但經影像回放後，改判取消3分，羅嘉翎以2：4不敵Aoun，先輸掉第一回合。
第二回合羅嘉翎還要搶攻，但腳踝傷勢明顯無法承受，她幾次進攻都失手，無法扳回一城，最後以0:2落敗。
由於羅嘉翎過去因腳踝疲勞性骨折受傷，休息了好久，這次巴黎奧運算是帶傷上陣，可惜第一場就輸，教練劉聰達指出，巴黎奧運之前曾為羅嘉翎舉辦一場模擬賽，但她因傷勢不適退賽，成為羅嘉翎奪牌的最大挑戰。
而男友羽球好手「國民小肥鵝」邱相榤也發文：「辛苦了，我只希望妳能健康回來就好。」給予女友溫暖的話語。剛拿下奧運男雙金牌2連霸的「麟洋配」王齊麟也「海巡」留言：「好甜！」，球迷也紛紛留言：「看著嘉翎帶傷上陣真的，嘉翎超棒」。邱相榤也都一一回覆留言。