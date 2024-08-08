奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

羅嘉翎奧運跆拳道首戰落敗！男友邱相榤：我只希望妳健康回來就好

▲王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友邱相榤，21歲的邱相榤有腹肌男神的稱號，兩人十分登對。（圖／邱相榤IG）
▲王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友邱相榤，21歲的邱相榤有腹肌男神的稱號，兩人十分登對。（圖／邱相榤IG）

記者吳政紘/綜合報導

台灣跆拳女將「國民女友」羅嘉翎今(8)日在巴黎奧運賽事登場，她在女子跆拳道57公斤級16強賽，與黎巴嫩選手Laetitia Aoun爭搶8強門票，這是羅嘉翎睽違8個月後首場國際大賽，最終羅嘉翎以0:2落敗，16強戰時落敗，而男友羽球好手「國民小肥鵝」邱相榤也發文：「辛苦了，我只希望妳能健康回來就好。」給予女友溫暖的話語。羅嘉翎日前公開跟「羽球男神」邱相榤交往，兩人還甜蜜放閃，身高188公分的邱相榤，跟184公分高的羅嘉翎十分登對。而好友王齊麟也留言：「好甜」，不少球迷也紛紛留言。

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邱相榤將搭擋王齊麟　跟女友甜蜜蜜

第一回合剛開始，羅嘉翎憑藉身高優勢控制距離，利用前腳試探，接著後腳第二波攻擊可惜沒有得分，比賽剩餘11秒，Aoun上端攻擊得手，羅嘉翎回敬中端攻擊。之後雖然羅嘉翎上端攻擊得手，但經影像回放後，改判取消3分，羅嘉翎以2：4不敵Aoun，先輸掉第一回合。

第二回合羅嘉翎還要搶攻，但腳踝傷勢明顯無法承受，她幾次進攻都失手，無法扳回一城，最後以0:2落敗。

由於羅嘉翎過去因腳踝疲勞性骨折受傷，休息了好久，這次巴黎奧運算是帶傷上陣，可惜第一場就輸，教練劉聰達指出，巴黎奧運之前曾為羅嘉翎舉辦一場模擬賽，但她因傷勢不適退賽，成為羅嘉翎奪牌的最大挑戰。

而男友羽球好手「國民小肥鵝」邱相榤也發文：「辛苦了，我只希望妳能健康回來就好。」給予女友溫暖的話語。剛拿下奧運男雙金牌2連霸的「麟洋配」王齊麟也「海巡」留言：「好甜！」，球迷也紛紛留言：「看著嘉翎帶傷上陣真的，嘉翎超棒」。邱相榤也都一一回覆留言。

▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲跆拳道女神羅嘉翎今（8）日下午出戰57公斤級賽事，結果不敵黎巴嫩好手，連敗兩回合首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）
▲羅嘉翎男友邱相榤是羽球男神，21歲的邱相榤安慰女友，很溫暖。（圖／邱相榤IG）
▲羅嘉翎男友邱相榤是羽球男神，21歲的邱相榤安慰女友，很溫暖。（圖／邱相榤IG）

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