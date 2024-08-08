全球暖化！ 彭啟明談氣候變遷「台灣最快2065沒冬天」 拋應對3箭
總統府今（8）日舉行首場國家氣候變遷委員會議，環境部長彭啟明在會進行「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，並提到「極端天氣已經在台灣變成是日常」，以今年遇到凱米颱風強降雨為例，所有極端天氣的紀錄基本上都持續在破紀錄，尤其凱米颱風幾乎是莫拉克等級的雨量，也說台灣受暖化影響的程度是和全世界一樣同步的「未來最快在2065年就會沒有冬天」。
記者林莞茜／綜合報導
彭啟明表示，過去對於氣候變遷，是以永續發展目標、減災防災、氣候變遷調適這3項方法來因應，目前政府有幾個提供架構，行政院永續會下有一個氣候變遷淨零轉型專案小組，地方也有減碳、調適的目標在進行，都在這大架構下進行中，而執行層面是調適的治理、科研跟領域的分工，會由國發會、環境部、國科會合作，提供各部會各種情境受衝擊的資料，這些也會延伸到地方政府，希望地方政府今年都可以提出相對應的計畫。
彭啟明指出，未來要推動的重點，是「防災、調適、淨零三位一體」，今年採「碳費先行」以大帶小的階段，其中調適複雜很多，需要強化風險評估和經費配置，這應是未來可以積極加強的地方；目前環境部已經在八月底即將會通過減碳3個子法通過，台灣就將進入「碳有價」時代，實行的時間點要等碳費出來，而2030年能不能達到目標，還是需要全國的努力，面對氣候變遷的調適。