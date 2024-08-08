奧運舉重／方莞靈回眸一笑超正！發現被拍華麗轉身 網喊：暈爛了
2024巴黎奧運，台灣舉重女將方莞靈在舉重女子49公斤級出賽，她以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤，在舉重賽事名列第6，抓舉、總和都破全國紀錄，而她在比賽中也被拍到「回眸一笑」，讓不少網球癡迷，並且高喊「太美」、「暈爛」以及「莞靈真的好美，完全就是漂亮的小精靈」。方莞靈出身嘉義縣阿里山，原本就是十分外型亮麗的選手，這次竟然被攝影機拍到她回眸一笑的模樣，連裁判也都偷看她的熱身準備。
記者吳政紘/綜合報導
方莞靈被封舉重精靈 一舉拿下巴黎奧運參賽資格
方莞靈4月在世界舉重錦標賽以抓舉84kg、挺舉108kg、總和192kg突破個人生涯最佳紀錄，成功挺進世界排名前10名，一舉拿下巴黎奧運參賽資格。
而他出生在嘉義縣阿里山鄉，是鄒族人，國小時專注在練習田徑，直到進入台南市東原國中，才正式開始接觸舉重。
方莞靈在這次賽會還特地帶媽媽到場，因為從小就是單親家庭的因素，所以兩人感情特別好，方莞靈的外型跟舉重粗壯的印象看來不是很搭，但不少粉絲讚「又性感、又美麗」的姿態，十分有趣。
而網路上也流傳他在這次大會被拍到的影片，方莞靈發現有攝影機後，先是停了下來，又回眸一笑的眼神，十分有個性，也讓粉絲狂讚，「覺得長得好像Emilia Clarke」、「那個回頭絕對是最美」、「旁邊小哥一直偷看」、「眼神有種嫵媚動人的感覺」等。