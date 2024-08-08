日本規模7.1地震超晃！宮崎機場旅客奔高處避難 鹿兒島民宅塌陷
日本九州宮崎縣週四（8）日當地時間下午4時43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，日本氣象廳更首度發布「南海海槽（南海トラフ）地震臨時情報」以及海嘯警報；宮崎縣等地也在地震後陸續傳出災情，包含宮崎機場、鹿兒島機場緊急封閉跑道、九州新幹線全數停駛，宮崎機場航廈甚至出現玻璃碎裂一地的情況。
國際中心楊智傑／綜合報導
這起規模7.1地震震央位於宮崎縣東邊海域的日向灘，日本氣象廳針對宮崎縣和高知縣，以及大分縣、鹿兒島縣和愛知縣發布海嘯警報，其中宮崎機場因為距離海邊較近，觀測到的震度是5弱，機場工作人員當時就稱地震造成的晃動相當劇烈，至少有30秒的有感晃動導致桌面物品掉落。
鹿兒島大崎町也出現5強以上震度，位於市政廳附近的一間2層樓高木造民宅更出現傾斜倒塌，其中一名男性住戶受訪時餘悸猶存表示，自己在地震發生當下受困於二樓，好不容易才逃出來。
宮崎機場航廈出現玻璃碎裂的情況，工作人員也在第一時間引導旅客前往二樓以上的高處避難，並暫時關閉機場跑道，暫停飛機起降。日本國土交通省則指出公告，宮崎機場的檢測表定於當地時間17時30分檢查完畢，當地政府已成立災害應對本部，縣內也出動了防災直升機正在確認各地受損程度。
日本氣象廳說明指出，這次的地震為逆斷層型，壓力軸是以西北西、東南東方向，是由南海海槽地震假定的震央區內陸地板塊和菲律賓海板塊邊界的部分位移所造成。
在記者會上日本氣象廳也提醒這個禮拜，特別是這兩三天，都有可能會發生最大震度6弱的地震，提醒民眾需提高警戒，注意地方政府所發布的地震避難訊息，發生大規模地震的可能性會比平時相對來得高。