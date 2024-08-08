日本盂蘭盆節連假將至！當局警惕「大規模地震」碰上返鄉旅遊潮
日本九州宮崎縣週四（8）當地時間下午4時43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，氣象廳在發布海嘯警報後也警告未來一週內可能有大規模地震；到了當地時間晚間10點（台灣時間晚間9點）海嘯警報注意報全部解除，不過地方政府們仍著手準備，隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」旅遊旺季到來，一週內若出現大規模地震該如何應對。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本氣象廳在九州外海地震發生後，隨即在南海海槽地震緊急訊息中發布「大地震警報」的消息，直到當地時間晚間7時45分，將原本在下午5時發布的「注意巨大地震」警告的「調查狀態」解除，到了當地時間晚間10點則將海嘯警報注意報全部解除，但氣象廳也警告，未來一個禮拜內可能會發生最大震度6弱的地震，提醒民眾需提高警戒。
然而隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」即將到來，各地新幹線車站預期會擠滿大批返鄉及旅遊人潮，地方政府們也正為了可能發生的大規模地震著手進行應對措施。
愛媛縣防災安全科長松田浩二在災害警報本部會議上就呼籲縣內居民，要做好 防止家具倒塌的措施，確認確認避難地點與撤離路線，同時針對明（9）起的盂蘭盆節返鄉潮表示，縣內正在籌劃各種活動，縣府不會阻止民眾返鄉，而是提醒民眾在過上正常生活的同時做好防震準備。
高知縣的濱田知事同樣敦促縣民「在過正常生活的同時做好地震準備」，該縣海岸線的海嘯警報於晚上7點解除，濱田知事表示，目前尚無有關地震或海嘯損失的資訊，希望居民在正常生活的同時，能為下一次地震做好的準備，例如檢查避難地點和避難路線。