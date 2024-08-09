奧運舉重／郭婞淳為何在頒獎台上哭了？背後「這原因」讓人感動
台灣「舉重女神」郭婞淳8日在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，她在頒獎台上也一度感動落淚，原因主要是現場觀眾大喊「郭婞淳」，讓全場都十分感動，她也在被感染氣氛的狀況之下，向大家道謝。為了要參加巴黎奧運，郭婞淳在之前的比賽，雖然因為腰傷影響，她仍勇敢苦撐，郭婞淳也不執著於世界紀錄，因為她知道，最後的目標還是在奧運搶下獎牌。
記者吳政紘/綜合報導
郭婞淳連三屆奧運奪牌 可能是最後一舞
郭婞淳在里約奧運奪銅後，就是台灣的「舉重女神」，但事實上，她早就在2014年仁川亞運被認為是中華隊奪牌希望，但她在5月訓練時不慎被槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，一度可能不能回到選手狀態，但她硬是參賽，也拿到第六名。
但亞運後的郭婞淳更有勇氣，自這次大傷後，郭婞淳越來越「勇敢」，她在比賽中展現出來的意志力，也讓恩師林敬能常常感動到不能自己。
而郭婞淳也是台灣不可多得的舉重好手，她在2020年東京奧運奪牌後，再度回到奧運賽場，即便一度身上有傷，她也從不喊累，因此聽到全場觀眾高喊她的名字，郭婞淳也淚崩了。
事實上，巴黎奧運應該就是郭婞淳最後一次參與奧運，只見他在離開場上前摸了地板一下，似乎也在跟奧運殿堂告別。