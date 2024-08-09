奧運籃球／Wembanyama手感不佳仍率法國73：69勝德國　殺入金牌戰

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德國在首節利用防守，有效壓制法國進攻，首節只讓法國拿下18分，其中Victor Wembanyama3投0中沒有拿下分數，德國靠著Schroder和Franz Wagner各拿7分，首節打完德國25:18領先，第二節換法國防守發威，雖德國曾一度將領先擴大至雙位數，但三分線表現不理想加上沒有打出太多組織進攻，德國單節只拿下8分，反觀法國在防守帶動進攻下，Wembanyam單節拿下7分5籃板，法國第二節拿下15分，半場打完法國將比分追成33:33平手。
第三節兩隊持續鏖戰，差距都維持在兩波球權內，但法國靠著團隊發揮，第三節打完以56:50反超德國，末節開局法國靠著Frank Ntilikina連拿5分，加上Wembanyama的三分外線，一度將領先拉開至10分差，但德國一路追趕，Franz Wagner在時間剩38.6秒時，投進關鍵三分，將比分縮小至2分差，最後10.9秒，雙方差三分，德國發球後，法國採取犯規戰術，Schroder2罰中1，德國採取犯規戰術，法國穩穩罰進兩球後，終場以73:69擊敗德國。
Wembanyama本場比賽手感不佳，全場僅拿下11分7籃板，Yabusele繳出17分7籃板，Isaïa Cordinier16分7籃板，德國方面Schroder砍下全隊最高18分外帶4助攻，Franz Wagner10分8籃板，但第四節的「致命滑倒」讓德國無緣晉級金牌戰。
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