奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

莊智淵透露生涯下一步！一手帶出高承睿　期許未來有「蘋果鳳梨」

▲「桌球教父」莊智淵結束本屆巴黎奧運賽程，也為奧運生涯畫下句點，他今（9）日搭機返國，透露生涯下一階段的計畫，表示將完成既定賽事行程後，未來將做自己喜歡的事。（圖／記者朱永強攝）
▲「桌球教父」莊智淵結束本屆巴黎奧運賽程，也為奧運生涯畫下句點，他今（9）日搭機返國，透露生涯下一階段的計畫，表示將完成既定賽事行程後，未來將做自己喜歡的事。（圖／記者朱永強攝）

記者黃建霖/桃園報導

「桌球教父」莊智淵結束本屆巴黎奧運賽程，也為奧運生涯畫下句點，他今（9）日搭機返國，透露生涯下一階段的計畫，表示將在完成既定賽事行程後，未來做自己喜歡的事，在基層深耕努力。莊智淵坦言「智淵乒乓球館」，能培育出「柚子同學」高承睿、並和自己一起出征奧運，是當初在建館時沒預料到的，也笑著說，期許未來還能培育出「蘋果、鳳梨」，繼續為台灣生產桌球人才。

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桌球教父奧運最終戰　透露下一步

莊智淵過去參加過6屆奧運會，這一次是他的謝幕之戰，可惜未能以一面獎牌為自己畫下完美句點。不過他回過頭來看這些經歷，直言其實並未感到有太多遺憾，反而是媒體不斷發問，讓他越想越覺得有些遺憾。

談到未來下一步，莊智淵說他和俱樂部還有一些簽約的比賽要打完，應該也還會打一些大獎賽，不過應該不會再系統性的訓練了。至於選手生涯結束後的計畫，他說自己應該會從事個人有興趣的基層工作，繼續為桌球奉獻。莊智淵這次回來心情放鬆，談到這個話題時也笑說：「這次生產出柚子，看是否有機會在下次有蘋果、鳳梨之類的。」

和徒弟高承睿聯手征戰奧運　莊智淵：很新鮮

莊智淵巴黎奧運和徒弟高承睿一起在五環賽場上奮戰，師徒兩人還組成雙打在男團賽事攜手出戰，莊智淵對愛徒的表現感到欣慰，直言：「能和他一起打奧運這個舞台很新鮮，也很享受這一屆奧運的氛圍。」

莊智淵稱讚高承睿在單打賽事的表現很棒，能打進16強，表現比自己當年還好、更成熟，不過團體賽可能是因為比較沒經驗，而且不是只為自己而打，所以高的發揮就比較拘謹一些。

高承睿曾說希望能幫師父莊智淵拿獎牌，可惜中華男團這次籤表很硬，8強就遇到日本，最終1：3敗下陣來，無緣爭牌。莊智淵不以為意，他表示徒弟有這一份心很棒，也希望對方能在遺憾中成長。

▲莊智淵坦言，沒想到「智淵乒乓球館」能培育出「柚子同學」高承睿、並和自己一起出征奧運，也笑著說，期許未來能培育出「蘋果、鳳梨」，繼續為台灣生產桌球人才。（圖／記者朱永強攝）
▲莊智淵坦言，沒想到「智淵乒乓球館」能培育出「柚子同學」高承睿、並和自己一起出征奧運，也笑著說，期許未來能培育出「蘋果、鳳梨」，繼續為台灣生產桌球人才。（圖／記者朱永強攝）

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