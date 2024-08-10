8月債券ETF除息大戰開打！決戰票面利率　「最強10檔」皆超過5%

特斯拉自駕計程車與機器人遠在天邊　馬斯克大夢挽不回投資人信心

▲特斯拉自駕計程車、人形機器人都還遠在天邊，馬斯克的AI大夢挽不回投資人信心。（圖／財訊雙週刊）
▲特斯拉自駕計程車、人形機器人都還遠在天邊，馬斯克的AI大夢挽不回投資人信心。（圖／財訊雙週刊）

文/財訊雙周刊

特斯拉第二季財報表現不佳，導致股價大跌。雖然馬斯克強調，特斯拉是「聚焦於自動駕駛技術的人工智慧公司」，但檢視相關業務進展，卻未必能讓投資人重拾信心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「任何不相信特斯拉能解決車輛自動駕駛問題的人，都應該賣掉特斯拉股票。」美東時間7月23日，特斯拉發布第2季財報，獲利衰退逾4成，連續第四季不如市場預期的表現，引發外界對公司營運前景的質疑，但執行長馬斯克依然自信滿滿，直言投資人若不相信特斯拉，大可把股票給賣了。

投資人也不打算給馬斯克面子，根據《財訊》雙週刊報導，當天特斯拉盤後股價大跌超過8%，隔天收盤再重挫12%，創2020年九月以來最大單日跌幅。這波拋售，形同對馬斯克的經營能力，投下不信任票。

內外夾擊 特斯拉財報難看

根據特斯拉財報顯示，作為主要營收來源的電動車銷售額，上季下滑7%，顯見競爭日益激烈的電動車市場，侵蝕了特斯拉的獲利能力。更壞的消息是，不少電動車車主已經「變心」，打算重回燃油車懷抱；根據麥肯錫調查，全球有近3成電動車車主，考慮換回燃油車，這個比率在美國甚至高達46%。

在前述趨勢下，被視為電動車龍頭的特斯拉，自然難逃衝擊。但馬斯克之所以敢「嗆聲」，要不相信特斯拉的投資人賣股票，主因在於他已將特斯拉定義為一家「聚焦於自動駕駛技術的人工智慧公司」。

特斯拉的人工智慧願景，架構在自動駕駛計程車（Robotaxi）和人形機器人Optimus的發展上；因此，這兩項人工智慧業務的進展，將成為市場檢視特斯拉基本面的重要依據。

根據《財訊》雙週刊報導，馬斯克在財報發表會上指出，原定今年8月登場的自駕計程車發表活動，將延後到10月10日，預計年底可以實現首次全自動駕駛。但馬斯克也坦言，他對自動駕駛的時程預期過度樂觀，「若明年特斯拉還無法做到這件事，我會感到震驚」。

早在2015年，馬斯克就對股東們宣稱，特斯拉將在3年內實現全自動駕駛，時至今日，投資人還在等待這個承諾兌現。

值得注意的是，自動駕駛不只涉及技術問題，還有法令上的規範。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）規定，自動駕駛車輛要在公共道路上行駛，必須事先提出申請，但截至7月中旬，該機構仍未收到特斯拉的申請。

至於人形機器人的推出時間，原本落在今年底，但近期馬斯克又改口，稱明年才會進行少量生產，且僅供特斯拉內部使用，估計2026年才能量產，出售給其他公司。儘管馬斯克一再強調，特斯拉製造的是「有用」、「能在工廠裡工作」的人形機器人，未來可望比特斯拉其他產品更有價值；但亮相時程的延宕，再次打擊了投資人的信心。

整體來看，無論是自駕計程車或人形機器人，投資金額都相當龐大，何時能靠這些業務獲利，還是個問號；短期內，特斯拉的主要收入來源仍是電動車。面對市場上愈來愈多相對便宜的新選擇，特斯拉也計畫以平價車款搶市，但馬斯克透露的生產時間，卻是2025上半年，無法立即挹注特斯拉的營收。

日前馬斯克又宣布，要和特斯拉董事會討論，出資50億美元，投資他旗下的人工智慧新創公司xAI，並針對此議題，在個人X帳號上發起投票，吸引超過95萬名網友參與，獲得近68%的同意票。

兩大投資 短期難挹注獲利

即使馬斯克在網路上擁有高人氣，但瑞銀集團（UBS）7月出具的報告寫道，特斯拉的未來價值在於自動駕駛，但「時程和成功的可能性尚不明確」。瑞銀分析師斯帕克（Joseph Spak）直言，這些未來發展能帶來的回報還很遙遠，因此瑞銀在更新獲利預期時，仍會回歸現實面，也就是特斯拉的電動車業務。

深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）合夥人孟斯特（Gene Munster），在接受彭博社採訪時也表示，馬斯克告訴投資人的故事，都是關於「即將發生的事」。根據《財訊》雙週刊報導，今年以來，特斯拉的股價先是跌跌不休，其後又在馬斯克大力主張特斯拉是人工智慧公司的加持下，迎來一波漲勢，但第2季財報一公布，股價瞬間大跌。

對於特斯拉股價大起大落的走勢，有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）形容，特斯拉就像一檔基本面疲弱，股價卻直線上漲的「迷因股」。

特斯拉擁有的究竟是實力還是「迷因」呢？預計10月10日登場的自駕計程車發表會就可見真章；馬斯克挽回投資人信心的關鍵，無法只靠死忠的「信仰者」，終究還是要回歸公司的基本面表現。

延伸閱讀：
最大單一市場 3年內要關150家店！「平替」牌失靈 Uniqlo調整中國策略
https://www.wealth.com.tw/articles/28e48186-e4e1-4abf-844c-6f436245268b

半導體成熟製程威脅全球、低價出口衝擊東協...中共三中全會公報預示「兩大風險」
https://www.wealth.com.tw/articles/db48bc0b-030e-4d68-bd11-ed3a6725e828

台積電效應，台灣對外併購創10年新高！產業併購「外熱內冷」　地緣政治風險成關鍵
https://www.wealth.com.tw/articles/3dfb78c9-430e-48e0-a9b6-d8c4b4471353
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

特斯拉擬放棄東南亞設廠計劃！取消赴泰國投資　動向引關注

才改口挺電動車！川普證實將接受馬斯克採訪　細節尚待公布

馬斯克跨性別女兒首度接受專訪！批父親「冷漠自戀」：對我很殘忍

Google藏暗殺川普未遂關鍵字？馬斯克轟干預選舉　今實測結果曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生