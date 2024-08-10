特斯拉自駕計程車與機器人遠在天邊　馬斯克大夢挽不回投資人信心

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投資人也不打算給馬斯克面子，根據《財訊》雙週刊報導，當天特斯拉盤後股價大跌超過8%，隔天收盤再重挫12%，創2020年九月以來最大單日跌幅。這波拋售，形同對馬斯克的經營能力，投下不信任票。
內外夾擊 特斯拉財報難看
根據特斯拉財報顯示，作為主要營收來源的電動車銷售額，上季下滑7%，顯見競爭日益激烈的電動車市場，侵蝕了特斯拉的獲利能力。更壞的消息是，不少電動車車主已經「變心」，打算重回燃油車懷抱；根據麥肯錫調查，全球有近3成電動車車主，考慮換回燃油車，這個比率在美國甚至高達46%。
在前述趨勢下，被視為電動車龍頭的特斯拉，自然難逃衝擊。但馬斯克之所以敢「嗆聲」，要不相信特斯拉的投資人賣股票，主因在於他已將特斯拉定義為一家「聚焦於自動駕駛技術的人工智慧公司」。
特斯拉的人工智慧願景，架構在自動駕駛計程車（Robotaxi）和人形機器人Optimus的發展上；因此，這兩項人工智慧業務的進展，將成為市場檢視特斯拉基本面的重要依據。
根據《財訊》雙週刊報導，馬斯克在財報發表會上指出，原定今年8月登場的自駕計程車發表活動，將延後到10月10日，預計年底可以實現首次全自動駕駛。但馬斯克也坦言，他對自動駕駛的時程預期過度樂觀，「若明年特斯拉還無法做到這件事，我會感到震驚」。
早在2015年，馬斯克就對股東們宣稱，特斯拉將在3年內實現全自動駕駛，時至今日，投資人還在等待這個承諾兌現。
值得注意的是，自動駕駛不只涉及技術問題，還有法令上的規範。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）規定，自動駕駛車輛要在公共道路上行駛，必須事先提出申請，但截至7月中旬，該機構仍未收到特斯拉的申請。
至於人形機器人的推出時間，原本落在今年底，但近期馬斯克又改口，稱明年才會進行少量生產，且僅供特斯拉內部使用，估計2026年才能量產，出售給其他公司。儘管馬斯克一再強調，特斯拉製造的是「有用」、「能在工廠裡工作」的人形機器人，未來可望比特斯拉其他產品更有價值；但亮相時程的延宕，再次打擊了投資人的信心。
整體來看，無論是自駕計程車或人形機器人，投資金額都相當龐大，何時能靠這些業務獲利，還是個問號；短期內，特斯拉的主要收入來源仍是電動車。面對市場上愈來愈多相對便宜的新選擇，特斯拉也計畫以平價車款搶市，但馬斯克透露的生產時間，卻是2025上半年，無法立即挹注特斯拉的營收。
日前馬斯克又宣布，要和特斯拉董事會討論，出資50億美元，投資他旗下的人工智慧新創公司xAI，並針對此議題，在個人X帳號上發起投票，吸引超過95萬名網友參與，獲得近68%的同意票。
兩大投資 短期難挹注獲利
即使馬斯克在網路上擁有高人氣，但瑞銀集團（UBS）7月出具的報告寫道，特斯拉的未來價值在於自動駕駛，但「時程和成功的可能性尚不明確」。瑞銀分析師斯帕克（Joseph Spak）直言，這些未來發展能帶來的回報還很遙遠，因此瑞銀在更新獲利預期時，仍會回歸現實面，也就是特斯拉的電動車業務。
深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）合夥人孟斯特（Gene Munster），在接受彭博社採訪時也表示，馬斯克告訴投資人的故事，都是關於「即將發生的事」。根據《財訊》雙週刊報導，今年以來，特斯拉的股價先是跌跌不休，其後又在馬斯克大力主張特斯拉是人工智慧公司的加持下，迎來一波漲勢，但第2季財報一公布，股價瞬間大跌。
對於特斯拉股價大起大落的走勢，有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）形容，特斯拉就像一檔基本面疲弱，股價卻直線上漲的「迷因股」。
特斯拉擁有的究竟是實力還是「迷因」呢？預計10月10日登場的自駕計程車發表會就可見真章；馬斯克挽回投資人信心的關鍵，無法只靠死忠的「信仰者」，終究還是要回歸公司的基本面表現。
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