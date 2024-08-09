奧運籃球／美國男籃險闖金牌戰！LBJ賽後「連爆粗口」：還有一場

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國隊今日在4強戰上以4分之差驚險擊敗塞爾維亞，順利闖進到金牌戰，後續將與地主法國爭奪金牌。而此戰賽後，LeBron James也按照慣例，再次在場地中央召集全數隊友，向隊友進行精神喊話。
「還有一場，我們還有他X的一場比賽，我們早就知道，我們將在這項他X的循環賽上受到考驗。Stephen（Curry）、Joel（Embiid），今晚你們扛起了我們，我們還有一場，該死的！」LeBron James賽後說到。值得一提的是，LeBron在這段喊話過程中情緒相當激動，也不斷伸出食指，並連續使用了多句粗話，希望能藉此提振士氣。
LeBron賽後有感而發 稱連3次擊敗1支球隊很困難
而談到此戰美國隊艱困地逆轉取勝，LeBron James賽後受訪時則說：「我們必須以艱難的方式拿下勝利，整個第四節我們都在討論這一點。在過去的3周裡，要連續3次擊敗1支球隊，我們知道這將是困難的。」
「我們知道塞爾維亞會把他們所有能耐都給到我們，必須要向塞爾維亞致敬，但我們最後還是挺過來了。廚師Curry打出了經典的Curry比賽，Joel（Embiid）為我們打出關鍵表現，我們需要這些。」LeBron賽後如此說到。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。