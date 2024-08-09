奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運籃球／美國男籃險闖金牌戰！LBJ賽後「連爆粗口」：還有一場

▲巴黎奧運男子籃球4強戰賽事，今（9）日台灣時間凌晨由美國男籃出戰塞爾維亞，美國隊儘管一度落後多達17分，但他們最終仍然成功穩住陣腳，以95：91驚險搶下金牌戰門票。而在賽後LBJ也號召全隊圍圈，同時相當激動地「連爆粗口」鼓勵隊友，目的就是希望能提振球隊士氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球4強戰賽事，今（9）日台灣時間凌晨由美國男籃出戰塞爾維亞，美國隊儘管一度落後多達17分，但他們最終仍然成功穩住陣腳，以95：91驚險搶下金牌戰門票。而在賽後LBJ也號召全隊圍圈，同時相當激動地「連爆粗口」鼓勵隊友，目的就是希望能提振球隊士氣。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球4強戰賽事，今（9）日台灣時間凌晨由美國男籃出戰塞爾維亞，美國隊儘管一度落後多達17分，但他們最終仍然成功穩住陣腳，在Stephen Curry轟下36分以及LeBron James繳出大三元成績帶領之下，終場就以95：91驚險搶下金牌戰門票。而在賽後LBJ也號召全隊圍圈，同時相當激動地「連爆粗口」鼓勵隊友，目的就是希望能提振球隊士氣，LeBron最後也表示：「我們還有那該死的一場比賽！」

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美國隊此戰驚險勝出　LeBron賽後進行精神喊話

美國隊今日在4強戰上以4分之差驚險擊敗塞爾維亞，順利闖進到金牌戰，後續將與地主法國爭奪金牌。而此戰賽後，LeBron James也按照慣例，再次在場地中央召集全數隊友，向隊友進行精神喊話。

「還有一場，我們還有他X的一場比賽，我們早就知道，我們將在這項他X的循環賽上受到考驗。Stephen（Curry）、Joel（Embiid），今晚你們扛起了我們，我們還有一場，該死的！」LeBron James賽後說到。值得一提的是，LeBron在這段喊話過程中情緒相當激動，也不斷伸出食指，並連續使用了多句粗話，希望能藉此提振士氣。

LeBron賽後有感而發　稱連3次擊敗1支球隊很困難

而談到此戰美國隊艱困地逆轉取勝，LeBron James賽後受訪時則說：「我們必須以艱難的方式拿下勝利，整個第四節我們都在討論這一點。在過去的3周裡，要連續3次擊敗1支球隊，我們知道這將是困難的。

我們知道塞爾維亞會把他們所有能耐都給到我們，必須要向塞爾維亞致敬，但我們最後還是挺過來了。廚師Curry打出了經典的Curry比賽，Joel（Embiid）為我們打出關鍵表現，我們需要這些。」LeBron賽後如此說到。
 


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