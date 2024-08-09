「新竹家裡沒大人！」　民進黨曝各項施政倒數：白營執政慘不忍睹

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曾資程指出，112年度中央對新竹市一般性補助款考核，其中社會福利縣市組排名由111年第4名大幅滑落112年第15名/16；教育由111年第1名同樣雪崩式跌落到第14名/16、社會福利與教育考核評比為近5年來新低。日前媒體報導審計室公布112年度一般性補助款執行率欠佳縣市，在基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升等三項指標，新竹市皆榜上有名。
曾資程說，112年中央補助新竹市超過500萬以上的計畫，15項超過6億元，全數保留未執行，且中央一般性補助新竹市，基本設施執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升，可見不是補助經費不足，而是新竹市執行率出了問題。
曾資程又說，全數保留未執行15項，最大一筆的補助款是新竹輕軌紅線計畫1億元，新竹市規劃大新竹輕軌捷運，因為無法決定新竹縣的路廊及站點，所以新竹市才與新竹縣分開處理，這樣的處理還引起新竹縣民意代表不滿。
劉康彥表示，高虹安上任後忙於政治清算、不務正業，新竹的城市競爭力敬陪末座，據《遠見雜誌》今年五月底公布的22縣市八大面向滿意度評比，新竹市的「道路與交通」滿意度是41.1%全國最低，不滿意度54%全國最高，再看交通部最新公布的「每月行人道安統計」，今年一月到五月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名。他批評，這不是光榮的印記，這是哀傷的指標，高虹安正事不辦，忙著載歌載舞和變裝，忽視市民最基本的交通安全需求。
劉康彥強調，每件交通事故的背後都可能代表一個家庭的破碎，高虹安煞有其事設置「交通改善小組」並擔任召集人，但面對行人及交通死亡事故卻束手無策，做出來的成績只讓人「乾著急」，呼籲代理市長邱臣遠必須更認真面對與改善。
劉康彥也說，上週末有新竹市民因不滿高虹安市政擺爛，甚至被法院認證貪污，憤而集資掛看板，表達高虹安不適任的訴求，但看板掛不到4小時就被火速拆除，「難道新竹市政府跟民眾黨一樣，全黨挺貪污嗎？」他提到，看板內容只是事實陳述，如果市府主張是違建，為何只拆帆布卻未拆鐵架，擺明只是當高虹安的打手，整座城市只容得下「擁戴高虹安」的聲音。
劉康彥再舉例，先前有罷免高虹安的民間團體與獨立書店合作，消息一出，該書店隨即在網路上被出征，只好被迫取消合作，高虹安的策略就是在新竹市製造寒蟬效應、白色恐怖，這樣的作為只會不斷加深，市民對高虹安的反感，但反貪污絕對才是新竹市民最大的共識。
戴瑋姍說，高虹安一上任，起手式就是新竹市立棒球場，不但未見任何的大秘寶，至今連土壤檢驗也未見下聞，根本大搞政治，新竹市民至今仍不知，何時新竹市府才要把耗資12億元棒球場還給市民，呼籲新竹市府能專心市政，重新找回風城的市民城市光榮感。