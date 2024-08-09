黃國昌批賴清德打臉卓榮泰 總統府諷：非理性、務實、科學
總統賴清德昨日首度召開國家氣候變遷對策委員會時表示，非核家園不是民進黨意識形態，被質疑「非核家園」政策轉彎、民眾黨立委黃國昌也批評，此舉是打臉行政院長卓榮泰。對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日表示，遺憾在野黨有心人士見樹不見林，只會操弄政治口水，這並非是理性、務實、科學，也不會符合社會期待。
記者陳佩君／台北報導
黃國昌今表示，卓榮泰曾在備詢時說，非核是「根本價值」，不能改變，賴清德所說的這段話，「不就狠狠在打臉卓榮泰嗎？」
對此，郭雅慧表示，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意，在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學。
郭雅慧表示，賴清德的原文很明確表示，非核家園並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進《環境基本法》的國家法定目標。
郭雅慧提到，面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，昨天委員會也有共識，要建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差、避免社會分裂，讓台灣社會進一步理性討論，達成社會共識。執政團隊優先發展再生能源，確保穩定供電的目標不會轉彎，也在此目標下，穩健推動二次能源轉型。