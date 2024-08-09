奧運籃球／詹皇為關鍵比賽而生！「贏家全拿」情況下已豪奪20連勝
巴黎奧運男子籃球4強戰賽事，今（9）日由美國隊出戰勁旅塞爾維亞，儘管前2戰面對塞爾維亞美國男籃都輕鬆過關，但此戰美國卻曾一度陷入最多17分落後，不過好在關鍵時刻他們仍穩住陣腳，終場靠著Stephen Curry砍下全場最高36分，和「詹皇」LeBron James繳出大三元數據帶領之下，就以95：91大逆轉擊敗塞爾維亞，勇闖至金牌戰，後續將和地主法國爭金。而如今根據美媒統計，LeBron生涯在「贏者全拿」情況的比賽上，已豪奪20連勝，可謂是為關鍵比賽而生的男人。
記者陳品翔/綜合報導
詹皇猛繳大三元數據 39歲的他仍是一尾活龍
本場比賽，LeBron James全場上場32分鐘，共出手9投6中，得到16分12籃板10助攻2抄截，繳出大三元成績。儘管詹皇現年已高齡39歲，是美國隊陣中最年長的球員，但他仍然在攻防兩端上，都展現出一定的統治力，決勝節在美國仍然處於落後的情況下，他硬是起速、帶起轉換節奏，讓塞爾維亞被迫用犯規來阻止他，美國隊也在LeBron的帶領下重新振作，打出一波32：15的攻勢，終場則是一轉頹勢，反倒以4分之差驚險搶下勝利。
生涯在「贏者全拿」情況下 LeBron已奪20連勝
而根據美媒統計，本場美國隊在擊敗塞爾維亞之後，LeBron James生涯在「贏者全拿」類型的比賽上，（即贏球晉級／奪冠，輸球則被淘汰，須同時滿足這2條件）已豪奪20連勝，期間包括：季後賽搶七大戰6勝0負、奧運淘汰賽8勝0負、NBA附加賽3勝0負、季中錦標賽淘汰賽3勝0負。
LeBron James上次在這種狀況下失利，還得要追溯至2008年東區季後賽第二輪G7，當時他率領的騎士隊最終不敵塞爾提克。而從這數據來看，也顯見這麼多年下來，不論效力的是哪一支球隊，詹皇始終能在關鍵時刻繳出穩定表現，同時證明自己的價值，他也是場上隊友最願意相信的球員之一。