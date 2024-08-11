女大生1個月急胖5公斤！「元凶」現形　醫揪夏天發福「3大地雷」

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許芷瑜表示，該女到診間時，對於自己如此快速發胖感到困惑，一度以為健康有其他問題，但抽血檢查結果顯示一切正常，直到詢問飲食習慣才找到關鍵，原來該女因天熱雖將每日3餐減為2餐，卻是以超商涼麵或輕食當主食，而且每天都喝手搖飲或吃添加紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋。
針對這位女大生飲食內容，許芷瑜說，患者看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上冰品甜點屬高脂、高糖食物，導致體重迅速上升，但幸好病人沒有其他健康問題，透過211餐盤比例（蔬菜、蛋白質、澱粉比例為2：1：1）配餐，並戒掉含糖飲搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態更勝發福前。
許芷瑜統整並夏日肥胖3大原因，提醒民眾注意：
■夏天體溫調節耗能較少：天冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，透過消耗較多能量以維持體溫，到了夏季則會減少生理調節體溫的耗能。
■每日活動量減少：為避暑，多數人在夏天會降低外出頻率，因此活動量減少，久坐時間則增加。
■高熱量合併營養素缺乏：食慾不振時改吃涼麵、三角飯糰等，都是碳水化合物餐點，過度攝取將影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積、營養素缺乏，若又多吃夏季甜品，體重更容易上升。
許芷瑜建議，若夏天想喝點飲料，可挑選無糖果醋，因醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，使身體轉為容易燃脂的狀態，但無糖果醋可助燃脂，還是不能取代水，且腸胃較弱者也要控制攝取量，最好在飯後飲用，以免造成不適。