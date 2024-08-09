郭子乾《鄉民大學問》挑戰王齊麟「坐著殺球法」 假髮差點飛掉
羽球黃金男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運連莊摘走金牌，模仿天王郭子乾在昨（8）日播出的節目《鄉民大學問》，除了以劉寶傑的扮相模仿麟洋奪冠後的「聖筊」姿勢，還挑戰王齊麟坐著殺球的高難度動作，沒想到，郭子乾核心力太差，揮拍時力道過大，假髮差點飛掉。
記者楊穎軒／綜合報導
《鄉民大學問》中，主持人郭子乾扮成劉寶傑模仿麟洋奪冠後的招牌動作，但王齊麟曲體正躺的姿勢讓60歲郭子乾吃不消，「運動員筋骨太柔軟，我老人家骨骼不好彎下去得小心。」近來忙著拍攝紀錄片的郭子乾透露，奧運賽事期間，導演天天拍夜戲，剛好跟巴黎賽事時間撞期，麟洋金牌戰那天，所有人都鄭重「警告」導演，當天絕對不能拍夜戲，大家都要一起集氣。
除了重現麟洋「聖筊」POSE外，郭子乾表示，非常佩服王齊麟坐著也能打，他在《鄉民大學問》現場挑戰坐著打球，不過王齊麟是核心發力，郭子乾怎麼看都像躺在地上，一個用力過猛揮拍，連假髮都差點飛掉。而郭子乾也二度模仿李洋，被問為何麟洋配都挑選李洋模仿，他說: 「李洋和王齊麟，李洋比較好模仿，因為身高比較接近。」
近來我國拳擊女將林郁婷遭受性別指控，節目來賓黃暐瀚為林打抱不平，他情緒激動地說：「我可以負責任跟大家講，林郁婷的睾酮素都在合格範圍內，3年前冬奧200公尺賽，一位西非的選手姆柏瑪，她的染色體就是XY，她一樣拿銀牌，也就是因為她的睾酮素在標準內，所以全台灣放心支持林郁婷！」