「禁菸區抽菸」被制止！小三通水客惱羞怒嗆 暴打小黃運將
今（9）日上午，金門水頭商港旅客服務中心爆發肢體衝突事件，一名以小三通跑單幫謀生的廖姓男「水客」，公然在禁菸區域的大廳門口階梯上抽菸，在旁排班的王姓男計程車司機上前勸阻，廖男不聽勸還疑似惱羞追打王男，雙方扭打成一團，最後在旁人的勸架拉開雙方後才停止這場紛爭。對此，金門縣港務處表示，廖男此舉已違反「菸害防制法」與「社會秩序維護法」，將函送主管機關查辦。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，廖男是以小三通跑單幫帶貨謀生的「水客」，幾乎每天都在水頭旅服中心出現，也並非首次在禁菸區吸菸。有民眾表示，明明有設置吸菸區，但是他卻貪圖方便在禁菸區抽菸，遭勸阻後還暴走打人，相當不可取。
有目擊旅客表示，兩人疑先是在旅服大廳門口爆發口角，後續廖男一路追著王男跑進大廳內，雙方在門口扭打成團，過程中並未見到港警出來維持秩序，反而是其餘民眾見狀上前勸架，才避免紛爭擴大。
金門縣港務處長許嘉興表示，針對今早發生的違法吸菸與打架事件，經調閱監視器畫面求證並釐清相關規定，將依違反「菸害防制法」與「社會秩序維護法」，函送主管機關查辦。
針對民眾發生爭執當下無警力介入維持秩序方面，警政署金門港中隊表示，事發當時因正好有民眾請求現場值勤人員協助處理事務，因而未能及時發現紛爭介入處置，將進行檢討與改善以防止類似事件再發生。