特企／王齊麟兩金牌亮相！攜VERVE打造金牌紀念T與球迷共享榮耀

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活動中，王齊麟熱情地與粉絲互動，兩面金牌的亮相將現場氛圍推向最高潮。VERVE品牌特別安排了粉絲上台與齊麟握手拍照，讓他展現出親和力與溫暖的一面。
限量版金牌服飾
VERVE品牌為此次活動推出限量金牌紀念T，設計精美且充滿象徵意義。在VERVE最金典運動機能服飾上印上聖筊圖案代表吉利、好事和順利，寄託對未來美好的期望；而金牌的英文字樣則紀念了王齊麟在羽球界的傑出成就，特別是在2020和2024年的重大賽事中所獲得的金牌。王齊麟表示：「VERVE的運動服飾不僅設計時尚，材質也非常輕膚，我在日常生活中也都蠻常穿著的，身邊親朋好友我也有給他們，他們都很喜歡！」
影像傳遞韌性
活動中齊麟更分享了賽前與VERVE合作拍攝的形象影片，展示了齊麟在比賽前的準備過程和家人的支持，這段影片深刻展現了他在運動生涯中的堅持和韌性，與VERVE品牌精神「保持韌性」完美契合。
為夢想而戰
品牌主理人表示：「在與選手的交流中，我們感受到選手們面對挑戰時的堅持和勇氣，這與VERVE的品牌精神『保持韌性｜Stay Resilient』不謀而合。這次合作不僅僅是一次品牌展示，更是一次與運動精神的深度碰撞。我們希望通過這些產品，讓每一位穿上VERVE的人都能感受到我們對運動精神的支持，並在運動的過程迸發出更強大的能量。」
逛店挑衣
活動結束後，王齊麟還特地前往VERVE品牌櫃位挑選送給親人的禮物。齊麟分享他平時最喜愛穿白色系衣服，因為好搭配且簡約大方。他非常在意衣服的材質，並提到VERVE的衣服不僅設計簡約、穿著舒適，更是情侶款的理想選擇。在挑選禮物時，齊麟也不忘為女友十元精選一份心意，十元還驚喜現身到VERVE櫃位，表示希望有機會也可以跟男友一起與品牌服飾合作。
此外，王齊麟在櫃上還看中了一款VERVE最新推出的死侍與金鋼狼設計老帽。這款帽子上的圖案是與知名藝術家合作繪製的擦畫風格死侍頭像，喜歡戴帽子的齊麟對此愛不釋手，現場表示：「這款帽子真的很有型！」
此次活動圓滿成功，不僅讓球迷們有機會近距離接觸球星，也充分展示了VERVE品牌對運動精神的支持與推廣，VERVE將繼續秉持「保持韌性」的品牌精神，為廣大運動愛好者提供更多優質的運動機能服飾。