全台法拍屋增1成！一堆廢墟級老案都被買光 專家揭：撿便宜2要點
根據內政部數據，全國2024年上半年法拍移轉棟數達1840棟，去年同期相比，漲幅逾一成，寬頻房訊發言人徐華辰分析，法拍市場的高總價案件拍定有相當成長，從拍定的案件中不難發現一些過去流標多次的特殊案件，像是左營建台水泥廠、遠航董事長張綱維母親名下的天母商場、萬里喜凱亞渡假村、甚至是像大占無極天靈霄寶殿等宮廟類型物件也都在這一波浪潮推動下順利標出。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，法拍屋這個產品很特別，且管道也特別，基本上不能貸款，所以若預算真的很少、手頭上的錢不多，法拍屋大概就不太適合。如果真的想買法拍屋，曾敬德也提醒2點，一是錢從哪來，二是有沒有辦法順利點交，其中在錢的部分，不要抓得太緊，否則容易有缺口。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴則表示，近年全台房價極速升溫，部分想買房的民眾會想轉往法拍市場撿便宜，不過，雖傳統上法拍屋的價格會比市場價低上1~2成，但近年房市熱，法拍價格已經與市價差異不大。
陳傑鳴指出，購買法拍前置金額龐大，除了要繳交20~30%的保證金外，順利得標後還要在7日內繳清全部屋款。雖然目前部分銀行有提供「法拍屋代墊款」的業務，但是利率普遍不低，想買法拍屋的民眾要特別留意。
陳傑鳴補充說明，法拍屋還有無法勘察屋況等隱性風險，建議民眾在投標前一定要特別留意法院執行處所做的「查封筆錄」內容，詳讀拍賣的不動產資料、查封原因及查封時該不動產使用情形，需詳細確認拍賣標的，包含是否有租賃、點交、抵押權、優先購買權、移轉取得是否有資格限制等狀況問題，再行評估是否投標，千萬別因價格便宜就貿然投標。