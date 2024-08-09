拿別人名義開公司！陳佩琪爆「柯文哲氣到不回家」：關多久都認
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（9）日自爆，柯文哲為佈局2028總統大選要開「小草咖啡廳」，不過因她有公務人員身份，所以先用別人名字開公司，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司」。陳佩琪下午再度於臉書留言區自爆，「開公司都是委由代書公司指點兒子完成的，既然被檢舉是犯罪，那就承諾帳戶先靜止，不再做任何動作，等檢調來查扣並定完罪，該關多久、該賠多少我通通認了，等走完法律程序後再叫兒子去銷戶。」
記者孫唯容/綜合報導
陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足部分，可以開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地。原本計畫該咖啡廳要在8月6日黨慶試營運開幕，但因為她身為公務人員不可當公司負責人，所以先用別人名字開公司，等到9月退休後再換自己當負責人，因店面不好找，先把公司地址設成黨部，不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司。
陳佩琪說，「真的抱歉，我不知道這有違法疑慮」，聽柯文哲說好像有人去告發，要真是這樣，被罵也該概括承受，她已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作，請大家放心。
陳佩琪下午再度於臉書留言區爆料，開公司都是委由代書公司指點兒子完成的，原始籌備帳戶一直到7月底他放暑假回國後，才親自去轉成正式公司戶，裡面有資本額10萬元，由於負責人還沒換，所以應該沒什麼贈與或洗錢的問題，後來戶頭就沒再有任何金錢的進出了。
陳佩琪說，「既然被檢舉是犯罪，那就承諾帳戶先靜止，不再做任何動作，等檢調來查扣並定完罪，該關多久、該賠多少我通通認了，等走完法律程序後再叫兒子去銷戶。」她也無奈表示，「先生大概被我氣到晚上不想回家了，不想回來就不必回來，老女人了，一人比較自在，不知道今年的柯南劇場版還有沒有在放映？晚上邀兒子一起看電影去。」