羅嘉翎強忍傷痛壓力爆表！不捨教練被罵 期盼「大家對他好一點」
中華跆拳道代表隊在歷屆奧運中累積2金1銀6銅的輝煌成績，本屆僅有「國民女友」羅嘉翎取得參賽資格，但她帶傷上陣，首戰不敵黎巴嫩選手Laetitia Aoun，止步16強。賽後，羅嘉翎情緒潰堤，哽咽表示「對不起大家」，並在看到教練劉聰達遭外界批評後，第一時間跳出來為教練發聲，呼籲大家對他友善一點。
特派記者路皓惟/巴黎報導
羅嘉翎飽受左腳疲勞性骨折困擾，巴黎奧運首戰即落敗，跛著腳離開賽場。賽後，羅嘉翎難掩內心的失落與自責，情緒崩潰直喊「對不起大家」。然而，更讓她心痛的是，教練劉聰達因堅持讓她上場而遭受外界質疑和批評。
羅嘉翎表示，「教練常說不管什麼事，他都會站出來扛，讓我非常感動，能有一位這樣的教練，是很難得的事，他非常為選手著想，請大家對他友善一點。」
羅嘉翎的傷勢不僅影響比賽表現，也讓她心理壓力達到極限，「來到巴黎每天都睡不好，人生中第一次感覺到壓力大到喘不過氣。」
面對外界對劉聰達的質疑，羅嘉翎跳出來為教練緩頰，她希望大家能夠理解教練的安排，也期盼外界能給予更多的支持，她坦言，「教練總是為我著想，不顧自己的壓力，真的很感動。」羅嘉翎因為長期降體重太辛苦，未來她也將改踢67公斤級。