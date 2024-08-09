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奧運霹靂舞賽事登場？「免費轉播」賽程、評分標準與規則等一次看

▲臺灣霹靂舞好手孫振（B-Boy Quake）成功替臺灣奪下一張史無前例的奧運門票。（圖／國訓中心提供）
▲臺灣霹靂舞好手孫振（B-Boy Quake）成功替臺灣奪下一張史無前例的奧運門票。（圖／國訓中心提供）

記者吳政紘/綜合報導

霹靂舞在 2024 巴黎奧運首次被列入賽事項目，台灣也派出中華隊選手孫振前往參賽。在 8/9 將進行「霹靂舞女子組資格賽」，有關奧運霹靂舞賽程時間、霹靂舞項目規則、直播轉播 LIVE 線上看平台給讀者，也會解釋霹靂舞的特性。《NOWnews今日新聞》特別整理相關資訊一次看。巴黎奧運霹靂舞賽事主席為來自台灣的「陳柏均 Bboy Bojin」，他為霹靂舞首次登上奧運殿堂付出不少辛勞，近三年來，飛往世界各地統籌錦標賽、資格賽，為台灣唯一深入奧運賽事核心關鍵角色，昨天他也在父親節當天飛奔彩排，相當負責。

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霹靂舞是什麼?

霹靂舞（Breakdance）是嘻哈文化的一環，又稱地板舞、布雷克舞，是街舞風格的一種。霹靂舞的特色便是具有強烈的個人風格與自由度，並融合了多種肢體元素與技巧，以及其獨有的重要文化「對決（Battle）」而成為最受歡迎的嘻哈舞之一。

巴黎奧運霹靂舞分為男子個人賽及女子個人賽，各16位選手參賽。16位選手分為四組，取分組前2名選手進入8強。比賽皆為一對一對抗（Battles），所以十分緊張刺激。


2024 奧運霹靂舞賽程：8/9 女子組資格賽時間

比賽時間：2024/8/9，22:00 起（台灣時間）

台灣直播/轉播時間：22:05

台灣直播/轉播頻道：體育 2 台 CH201

8/9 女子組資格賽選手名單：請點這


無線電視直播轉播：

公共電視

華視

中華電信 MOD 直播轉播：

愛爾達體育台

網路直播 LIVE 線上看：

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ELTA.TV


霹靂舞項目評分標準

選手的表現將根據以下五個評分項目進行評估：

音樂性（Musicality）：評估選手如何解釋音樂，他們的動作是否與音樂節奏同步。

原創性（Originality）：觀察選手動作的創新和獨特性。

舞蹈詞彙量（Vocabulary）：考察選手動作的多樣性。

技巧性（Technique）：評價選手的身體控制能力和動作的精確度。

執行力（Execution）：查看選手的整體表現完整度，包括動作的流暢性和無誤執行。


霹靂舞項目賽制規則

分組賽：16 位選手分為四組，每組 4 位選手。在這個階段，選手將進行一對一的對抗（Battle），每位選手都會與組內其他三位選手進行 battle。這些對抗是循環賽形式，即每位選手都會有機會與組內其他選手對戰。

晉級條件：綜合選手在循環賽中的表現，包括贏得的回合總數、評審的投票和種子排名，最終決定每組前 2 名選手進入 8 強。

淘汰賽：進入 8 強後，比賽將轉為淘汰制。選手將進行 3 回合的對抗，每回合勝利將累積，贏得多數回合的選手將晉級下一輪。

▲霹靂舞賽事將在法國協和廣場舉行，奧運主辦方將選手展示舞台套用此次主視覺「紫色」設計，讓許多網友紛紛讚嘆。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）
▲霹靂舞賽事將在法國協和廣場舉行，奧運主辦方將選手展示舞台套用此次主視覺「紫色」設計，讓許多網友紛紛讚嘆。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）
▲Google Doodle應援，首登奧運殿堂的霹靂舞項目今登場。（圖／翻攝Google Doodle）
▲Google Doodle應援，首登奧運殿堂的霹靂舞項目今登場。（圖／翻攝Google Doodle）

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