宇多田光曾創千萬專輯銷量！母親因1事輕生　她自曝離婚2次超悲劇

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宇多田光在15歲憑藉首張專輯爆紅後，隔年2月便乘勝追擊，發行第2張單曲〈Movin' on without you〉，還達到百萬張的驚人銷量，首張日語專輯〈First Love〉總銷量更是達到1000萬張，更一舉成為日本史上最暢銷的專輯，而在日本專輯銷量前10名的排行榜中，宇多田光至今仍有3張專輯登榜，被粉絲封為「平成歌姬」。
宇多田光出身音樂世家 原生家庭成創傷
從小生活在紐約的宇多田光，出身音樂世家，父親宇多田照實是音樂製作人、母親藤圭子同樣是歌手，宇多田光從小就遺傳到了父母親的音樂才華，不僅3歲就學習鋼琴，1990年還曾與父母組成家族樂團「cubic U」，並在團中擔任主唱，只是宇多田照實與藤圭子個性奇特，過去曾離婚3次，結婚4次，最後藤圭子在2013年時因為長期精神疾病纏身，而選擇輕生結束生命，因此也讓宇多田光留下難以抹滅的創傷。
宇多田光曾暫別演藝事業 回歸歌壇依舊爆紅
宇多田光過去曾在2010年8月是發佈「人間活動宣言」，表示要回歸普通人的生活，並在隔年移居倫敦，一去就長達5年，後續她歷經了喪母、再婚與生子後，在2016年選擇回歸樂壇，並推出新單曲〈將花束獻給你〉，寫得正是對逝母的思念，沒想到意外大受好評，還曾被日本知名樂評家大讚，指出宇多田光在復出後實力又大大提升。
受父母感情路影響 宇多田光2次婚姻失敗收場
父母親坎坷的感情路也讓宇多田光大受影響，她在19歲時就與34歲的作家紀里谷和明步入婚姻，但紀里谷和明卻和宇多田照實非常不合，甚至間接影響到宇多田光的演藝事業，最後兩人的婚姻僅維持短短5年就離婚收場。而在母親過世半年後，宇多田光再次墜入愛河，於2014年與義籍圈外男友結婚，兩人育有1子，但感情路依舊不順，兩人4年後因不明原因宣布離婚。
曾坦言自己是「非二次元性別者」 大受同性戀粉絲喜愛
另外值得一提的是，宇多田光曾在與義籍男友熱戀時，在社群平台上坦言自己是「中性的人」，表示自己不完全是女生或男生，而是非二元性別者，被當時的日媒解讀為出櫃宣言，雖然宇多田光對此並沒有做出太多回應，但她過去發過的〈Blue〉、〈只有兩個小時的假期〉、〈朋友〉等歌曲，仍不停為性別認同或是同性戀等概念發聲，也因此讓她成為日本同性戀者的偶像。
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