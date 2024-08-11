奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運籃球／法國錯失金牌！「斑馬」仍霸氣喊話：未來替對手感擔憂

▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間深夜由地主法國迎戰美國隊，本場比賽關鍵時刻法國仍抵擋不住對手Stephen Curry的火燙手感，終場就以87：98黯然吞敗，但仍然收下銀牌。而在賽後法國主戰中鋒「斑馬」Victor Wembanyama，也一度獨自坐在板凳席上低頭痛哭，過了許多才恢復精神。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間深夜由地主法國迎戰美國隊，本場比賽關鍵時刻法國仍抵擋不住對手Stephen Curry的火燙手感，終場就以87：98黯然吞敗，但仍然收下銀牌。而在賽後法國主戰中鋒「斑馬」Victor Wembanyama，也一度獨自坐在板凳席上低頭痛哭，過了許多才恢復精神。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間深夜由地主法國迎戰美國隊，本場比賽地主隊儘管一度靠著強悍防守與對手失誤打出氣勢，將分差縮小至一顆三分球的差距，但關鍵時刻法國仍抵擋不住Stephen Curry的火燙手感，終場就以87：98黯然吞敗，但仍然收下銀牌。而在賽後法國主戰中鋒「斑馬」Victor Wembanyama，也一度獨自坐在板凳席上低頭痛哭，過了許多才恢復精神，賽後受訪時他則調整好情緒，並霸氣喊話「替未來幾年的對手感到擔憂。」

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Wembanyama此戰發揮出色　攻下全場最高26分

本場比賽Victor Wembanyama上場約29分鐘，投籃共19投11中，三分球則是8投3中，得到26分7籃板2助攻，得分高居全場最高，但可惜最終並未能率法國締造歷史，扳倒超級強權美國隊，這樣的結果也一時讓Wembanyama無法接受。

賽後僅管一度痛哭　但發言仍展現十足霸氣

Wembanyama賽後一度難掩失望情緒，獨自坐在板凳席上痛哭，但他隨後受訪時，則是很快就將心情調適好，並霸氣表示：「我目前還在學習當中，不過我替接下來幾年的對手感到擔憂。（I’m worried for the opponents in a couple of years）」記者隨後問到：「是指在FIBA還是NBA？」他則回答：「不論是在哪裡。

至於本屆巴黎奧運比賽下來，Victor Wembanyama場均則得到15.8分、9.7籃板、3.3助攻、2.0抄截、1.7阻攻，表現相當亮眼，也順利獲選本屆奧運男籃最佳五人陣容與最佳新人。現年年僅20歲的Wembanyama，如今已經開始在慢慢兌現天賦，未來在國際賽場上能夠看到他怎樣的表現，相信法國與世界各地的球迷也都引頸期盼。


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