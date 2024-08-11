奧運籃球／法國錯失金牌！「斑馬」仍霸氣喊話：未來替對手感擔憂

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本場比賽Victor Wembanyama上場約29分鐘，投籃共19投11中，三分球則是8投3中，得到26分7籃板2助攻，得分高居全場最高，但可惜最終並未能率法國締造歷史，扳倒超級強權美國隊，這樣的結果也一時讓Wembanyama無法接受。
賽後僅管一度痛哭 但發言仍展現十足霸氣
Wembanyama賽後一度難掩失望情緒，獨自坐在板凳席上痛哭，但他隨後受訪時，則是很快就將心情調適好，並霸氣表示：「我目前還在學習當中，不過我替接下來幾年的對手感到擔憂。（I’m worried for the opponents in a couple of years）」記者隨後問到：「是指在FIBA還是NBA？」他則回答：「不論是在哪裡。」
至於本屆巴黎奧運比賽下來，Victor Wembanyama場均則得到15.8分、9.7籃板、3.3助攻、2.0抄截、1.7阻攻，表現相當亮眼，也順利獲選本屆奧運男籃最佳五人陣容與最佳新人。現年年僅20歲的Wembanyama，如今已經開始在慢慢兌現天賦，未來在國際賽場上能夠看到他怎樣的表現，相信法國與世界各地的球迷也都引頸期盼。
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