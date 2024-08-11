林郁婷奧運奪金！網議論「能戰幾屆奧運？」PTT：下屆還是無敵手
台灣拳后林郁婷巴黎奧運摘金，為台灣寫下拳擊歷史新頁，而賽前，林郁婷飽受性別爭議攻擊，但最終用實力戰勝霸凌，讓全世界都大受感動。而林郁婷能否有機會再戰下一屆奧運？議題引發網友討論，大多數網友認為，現年28歲的林郁婷，無論是過去的經驗及此次奪金，都讓她有大幅成長，再過4年也依舊是體力巔峰，認為「下一屆還是無敵手」；不過8年後的奧運就比較難說，畢竟年紀漸長可能也影響發揮。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林郁婷奪下拳擊金牌，賽後親吻擂台感動國人，而PTT網友們則熱議「還能再戰幾屆奧運？」，許多網友們分析，林郁婷還未滿30歲，但已經有上次參賽、此次奪金的豐富經驗，加上體力值處於顛峰，認為「下一屆還是無敵手」、「再一屆算很穩，業餘消耗很小」，多數認為下屆奧運也是穩操勝算。不過運動員隨著年紀漸長，難免出現傷病及體力值下降，但依舊希望林郁婷能為台灣持續爭光。
事實上，本屆奧運每一場比賽，林郁婷都是用5：0絕對優勢獲勝，在外界不斷用性別議題攻擊的負面情緒中，她用實力擊敗流言蜚語，創下台灣拳擊史上奧運首面金牌，還打破外界的性別爭議，而各大外媒也紛紛大幅報導，其中《美聯社》寫下，「林郁婷以亮眼的表現，回應外界誤解。」另外，英國《路透社》、法國《法新社》、《獨立報》等多家外媒都報導，林郁婷在性別爭議中奪得金牌。