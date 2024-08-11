美國選舉、地緣衝突難料　Thematics挖掘2題材搶趨勢順風車

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隨著生成式AI應用層面擴大，帶動「AI及機器人」作為主題的基金大放異彩，同時也讓「安保」主題連帶受惠，卡曼達林指出，在專利變數、地緣政治衝突的脈絡之下，資安與其他安全考量日漸受到各國政府、企業、消費者重視，例如美國藉由《降低通膨法（Inflation Reduction Act）》等政策擴充基礎建設，歐洲也有水資源大型基建支出計畫，勢必嘉惠水資源主題投資。
卡曼達林表示，科技創新應該是最強大助力，也是最直接立即帶動企業獲利與成長的能量，但是人口結構趨勢、氣候、環境議題，吸引許多新的投資，而去全球化潮流同樣也為公司的投資策略加分，上述所有趨勢都有機會幫助客戶創造豐厚獲利，之中就以機器人為例，雖然也可以是戰術型短期投資，但在長期而言，如能切入所有領域、搭上不同巨大潮流的順風車，則將十分有利。
不過面對地緣政治衝突、各國選舉難料，卡曼達林認為，不確定性風險也能創造機會，像是去全球化趨勢、地緣政治衝突、各國之間潛在的緊張關係，西方國家會更願意將製造業遷回本土，抑或是在／友岸外包，科技創新、製藥或（再生）能源產業也更注重國家安全，因此預期在製造、創新回歸本土之下，相關概念股從中受惠，將發掘能受益產業回流、在／友岸外包趨勢的企業，把握成長動能。
Thematics資產管理成立於2019年，也是法盛投資管理旗下專長於創新主題投資策略的品牌公司，現已發行產品包括智慧安保、水資源、人工智慧與機器人、訂閱經濟等，而且投資經理團隊不僅走在主題投資領域的前端，同時饒富經驗，並於投資流程、配置決策當中納入環境、社會與公司治理（ESG）的考量因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。