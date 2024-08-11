林郁婷遭德媒稱「雙性」中國人　駐德代表親寫抗議信

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謝志偉表示，自己當時看的是別台直播，聽到消息立即轉到ZDF看留檔轉播，果真如此。
謝志偉指出，ZDF賽事評論員更稱林郁婷是「来自台灣的中國人」，他認為，ZDF欠台灣民眾一個道歉。
以下為謝志偉抗議信全文：
ZDF - 德國公共電視第二台
事由：抗議
親愛的的女士們、先生們：
我今天是以台灣駐德國官方代表的身分寫這封信給ZDF。
ZDF評論員Michael Pfeffer在直播女子羽量级拳擊冠亞軍決賽的最後，稱贏得金牌的台灣選手林郁婷為「來自台灣的雙性/跨性別女子」。
緊接着，在完全未提出任何能够支持其指控之證據的情況下，他又談到「不正當的醫藥手段」等等，讓人不得不懷疑他是在暗示，林女士使用了不正當的醫藥手段。
如此不專業的行為實在讓人難以將其與ZDF聯想在一起。
因此，Pfeffer先生欠觀眾們一個能令人信服的解釋，如果提不出來，他就欠我們一個真誠的道歉。
此外，林女士要嘛是「来自台灣的拳擊選手」，要嘛就是「台灣人」，反正絕不是如Pfeffer先生最後所說的是“来自台灣的中國人”。
台灣很幸運地是一個民主國家，而中國不幸地（尚）不是。
若能盡快回覆，不勝感激。
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