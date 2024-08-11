影／凱莉芙力抗性別爭議奪金牌！川普又亂說：「恭喜這位變性人」

林郁婷遭德媒稱「雙性」中國人　駐德代表親寫抗議信

▲林郁婷在金牌戰擊敗20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，成功奪金。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在金牌戰擊敗20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，成功奪金。（圖／中華奧會提供）

國際中心顏得智／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運期間遭遇國際拳總性別霸凌，但她挺過性別風波，替台灣拿下本屆奧運第2金，也是拳擊史上第一金，但在賽後，又遭德國電視台（ZDF)，以「雙性與跨性別女生」（intersexuelle Frau）稱呼，轉播員甚至談到「不正當醫藥手段」，駐德代表謝志偉隨即親寫抗議信反駁，轉播員欠台灣一個真誠的道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝志偉表示，看到有人抱怨德國公共電視第二台（ZDF)，在直播奧運女子羽量級冠亞軍爭奪戰時，以「雙性與跨性別女生」（intersexuelle Frau）稱呼台灣的女兒林郁婷。

謝志偉表示，自己當時看的是別台直播，聽到消息立即轉到ZDF看留檔轉播，果真如此。

謝志偉指出，ZDF賽事評論員更稱林郁婷是「来自台灣的中國人」，他認為，ZDF欠台灣民眾一個道歉。

以下為謝志偉抗議信全文：

ZDF - 德國公共電視第二台
事由：抗議

親愛的的女士們、先生們：

我今天是以台灣駐德國官方代表的身分寫這封信給ZDF。

ZDF評論員Michael Pfeffer在直播女子羽量级拳擊冠亞軍決賽的最後，稱贏得金牌的台灣選手林郁婷為「來自台灣的雙性/跨性別女子」。

緊接着，在完全未提出任何能够支持其指控之證據的情況下，他又談到「不正當的醫藥手段」等等，讓人不得不懷疑他是在暗示，林女士使用了不正當的醫藥手段。

如此不專業的行為實在讓人難以將其與ZDF聯想在一起。

因此，Pfeffer先生欠觀眾們一個能令人信服的解釋，如果提不出來，他就欠我們一個真誠的道歉。

此外，林女士要嘛是「来自台灣的拳擊選手」，要嘛就是「台灣人」，反正絕不是如Pfeffer先生最後所說的是“来自台灣的中國人”。

台灣很幸運地是一個民主國家，而中國不幸地（尚）不是。

若能盡快回覆，不勝感激。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

林郁婷遭性別霸凌風波誰在搞鬼？外媒點名：是俄羅斯網軍

JK羅琳in the deep？林郁婷與哈利芙接連奪金　她墜深淵3天沒發文

奧運現場／回憶跑馬燈湧現！林郁婷落淚　「鳥巢」故事打造金牌夢

林郁婷巴黎奧運壓軸摘金！台灣獎牌榜躍進　還大勝人口14.7億大國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選