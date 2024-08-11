影／北韓遭洪水重創！金正恩罕見道歉　官方釋民眾哭爆誇張表情

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在8日至9日，金正恩接連前往平安北道義州郡視察，在災區演說中道歉稱，「自己沒能幫上什麼忙」，並宣布將災區1萬5400名學童送到平壤避難。
洪災，甚至一度造成5000人受困，北韓領導人金正恩更是親自走訪淹水災區視察。金正恩8日至9日再度前往平安北道義州郡視察，他在災區演說中道歉稱，「自己沒能幫上什麼忙。」隨後宣布要將災區1萬5400名學童送到平壤避難。
金正恩稱，兒童和學生的文化和教育問題，是即使天塌下來也絕不能妥協的國家首要問題，將透過緊急應對方針和便利的環境中提供教育，費用由國家承擔，直到洪水受損地區建造新房為止。
報導提到，金正恩明確表示，北韓並不會接受國際人道援助，隨後他多次聲稱韓國媒體捏造洪水災害報導，並將矛頭指向韓國，強調北韓會「嚴正地與敵人作戰」，還稱「敵人繼續愚蠢地利用我們受害的機會來玷污我們國家的形象。 」
從北韓官方釋出的畫面可看到，當金正恩造訪為災區民眾臨時搭建的帳篷時，孩童與成人都不斷做出誇張遮臉哭泣的表情。
韓聯社分析，金正恩不斷親臨洪水現場並發表演說，加上與幼兒親密接觸凸顯「親情」；同時，一句「我們應該以此為契機，糾正我們的敵對觀點」，藉由批評韓國媒體報導凝聚意識。
此外，金正恩透過動員30萬人並宣稱這些人自願參與救災，韓國政治分析學者認為，金正恩的目的是透過展現救援的領導力來防止失去威信，並向外界證明他有能力在不獲得其他國家支持的情況下獨自應對局勢。