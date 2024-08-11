台股急跌急彈　法人建議觀察再下結論：搶短應謹慎淺嚐

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上週資本市場面對日圓利差交易（carry trade）崩解的衝擊，美股再度大跌，台股週一（5日）更是斷頭追殺，單日跌點達到創紀錄的1807點，但是隨著槓桿交易的迅速清理，全球資本市場也快速反彈，台股經過連續反彈，終場加權指數收21469.00點，一週下跌169.09點，跌幅0.78%，5日均量為5286億，帶量下殺後量縮反彈，櫃買指數則收252.27點，一週跌2.14%。
本波段全球資本市場的波動幾乎與日圓匯價同步，由於美日利差長期保持高位，使得日圓利差交易一路膨脹，日圓也被重壓到160日圓兌1美元的低位，日本出現輸入性通膨，逼使日本央行轉向，開始升息。日圓匯價也從七月上旬開始反轉，造成利差交易崩解的連鎖反應，台股雖然不是利差交易的主要標的，但隨著國際資金流動與配置，台股也迅速跟跌，上週一（5日）則是出現殺融資的踩踏事件，指數跌破19500點，不過後續逢低買盤搶短，週K線出現長下影線的紅K，短期止跌，不過中長期指標出現逆轉，後續有待觀察。
類股表現方面，半導體竟然上漲2.5%，因為大幅波動期間半導體的市場認同度最高，台積電漲3.4%、聯發科漲3.2%。營建跌7.9%，金融市場轉冷，房地產可能受影響，興富發跌13.0%、華固跌11.6%，其他電子跌7.2%，AI中下游組裝利潤不如預期，鴻海跌9.7%。
本週投資策略
永豐投顧表示，日本因為通膨居高不下，試圖通過升息來改善日圓的疲弱，不料引發利差交易大幅調整，其後日銀副行長雖然聲言要保持金融市場穩定為先，但是在大幅波動之後，利差交易的空間縮小，還會繼續調整，不應就此認為資本市場會V型反轉。
美股大跌，市場空方聲音放大
另一方面，美股經過四週的調整後，市場氣氛明顯轉變，過去市場都是偏多解讀，以致出現壞消息是好消息的悖論，但在如今市場氣氛轉變，儘管美股出現止跌反彈，但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況，本週有美國CPI數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意。
選舉進入高潮 政策吸引市場
美國總統大選兩黨正副候選人都就位，辯論會也已排定，此後市場焦點集中在彼此的政見，例如川普將會繼續申述他的關稅政策，民主黨也可能會繼續推出科技戰的措施，凡此種種都會引發相關產業的波動。
急跌測底 要多觀察、調整持股
綜合以上說法，永豐投顧認為，本週面對反彈後的局面，股市波動幅度應會縮小，搶短應謹慎淺嚐，科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，而且輝達上週曾跌破100美元價位，回補跳空缺口，後續要觀察8月下旬的財報，本週指數區間看20800點至22000點。