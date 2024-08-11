奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運回顧／盤點5大失望瞬間！戴資穎帶傷奮戰：眼淚不自覺掉下來

▲戴資穎雖然在巴黎奧運小組賽上提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅，帶傷拚戰的精神也感動無數台灣民眾。（圖／奧會提供）
▲戴資穎雖然在巴黎奧運小組賽上提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅，帶傷拚戰的精神也感動無數台灣民眾。（圖／奧會提供）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024年巴黎奧運會將於12日凌晨3點舉行閉幕式，中華隊一共拿下2金5銅、共7面獎牌，締造奧運史上次佳紀錄，僅次於上屆東京奧運。然而，在這風光背後，仍有一些台灣選手因傷病未能達到預期表現而留下遺憾。《NOWnews》特別整理本屆五大令人失望的瞬間，其中包括帶傷參賽的戴資穎與羅嘉翎，承載國人奪金希望的楊勇緯，以及未能摘牌的台灣射箭隊，還有連續兩屆奧運止步首輪的「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴。

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最後一舞因傷落敗　戴資穎眼淚不自覺掉下

台灣羽球一姐戴資穎生涯參與四屆奧運，本次巴黎奧運也是最後一舞，無奈因膝蓋傷勢關係，在小組賽最後一戰碰上好友泰國依瑟儂，小戴拚盡全力奮戰仍落敗，止步小組賽。戴資穎賽後坦言，每次看到比賽結果都會忍不住流淚，但她也強調，能夠再次站上奧運舞台，已經讓她感到滿足，尤其在賽前備戰一度需要靠拐杖才能行走。

楊勇緯意外落馬　沉澱3天發聲：飛得累但也快樂

本屆奧運被寄予厚望的「柔道男神」楊勇緯，在男子60公斤級8強意外落馬，最終在敗部復活賽不敵日本宿敵永山龍樹，奪牌夢碎。經過3天時間的沉澱，楊勇緯感性表示：「雖然結局不是自己所期望的，但我做了所有我能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是我最幸福的事。」他也感謝各界支持，強調自己一定能撐住，「雖然飛得累，但我也飛得很快樂。」

▲楊勇緯在八強賽意外吞敗，本屆無緣獎牌。（圖／奧會提供）
▲楊勇緯在八強賽意外吞敗，本屆無緣獎牌。（圖／奧會提供）
跆拳道獎牌庫崩壞　羅嘉翎忍痛壓力爆表

「國民女友」羅嘉翎是本屆奧運台灣跆拳道的唯一希望，但她因疲勞性骨折帶傷上陣，首戰落敗止步16強。羅嘉翎情緒潰堤，直喊「對不起大家。」她透露，傷勢長期影響訓練，每天都需要靠止痛藥支撐，壓力一度大到喘不過氣，她希望大家能夠理解教練劉聰達的安排，也盼外界能給予更多的支持。由於長期減重太辛苦，未來她也將改戰67公斤級。

▲羅嘉翎在2024巴黎奧運跆拳道女子57公斤級，首輪就遭淘汰，中華隊本屆跆拳道只踢一場就收工。（圖／美聯社／達志影像）
▲羅嘉翎在2024巴黎奧運跆拳道女子57公斤級，首輪就遭淘汰，中華隊本屆跆拳道只踢一場就收工。（圖／美聯社／達志影像）
射箭隊面臨大換血　無緣獎牌仍須努力　

台灣射箭隊在本屆巴黎奧運中獲得滿額參賽資格，陣容也經歷大幅換血，僅有湯智鈞和雷千瑩唯二具備奧運經驗的老將，男子隊的戴宇軒、林子翔，以及女子隊的邱意晴、李彩綺都是首次踏上五環殿堂。儘管這些新生代選手展現不俗的潛力，但最終仍無緣奪牌，距離奧運獎牌還需要更努力。

▲中華女團射箭隊，四朝元老「雷母」雷千瑩（中）領軍，攜手20歲邱意晴、19歲李彩綺（左）2名小將出征，遺憾團體賽、個人賽都未能添得獎牌。（中華奧會提供）
▲中華女團射箭隊，四朝元老「雷母」雷千瑩（中）領軍，攜手20歲邱意晴、19歲李彩綺（左）2名小將出征，遺憾團體賽、個人賽都未能添得獎牌。（中華奧會提供）
詹家姊妹奧運止步32強　可能成最後一次合體

本屆奧運網球女雙項目，詹詠然和詹皓晴組成「詹家姊妹」再次合體，不過首戰就以4：6、0：6遭直落二敗陣，連兩屆一輪遊，其中詹詠然已經10個月因傷沒比賽。詹詠然感慨地說，雖然這可能是姐妹倆最後一次在奧運攜手作戰，但能夠一起站上這個舞台，已經是值得珍惜的回憶。

▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運，連兩屆奧運一輪遊。（圖／中華奧會提供）
▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運，連兩屆奧運一輪遊。（圖／中華奧會提供）

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