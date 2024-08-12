我在巴黎奧運／台灣一點都不小！霸凌使我們更強　巴黎司機都讚嘆

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林郁婷在女子57公斤級拳擊金牌戰中，以壓倒性的5：0擊敗波蘭選手Julia Szeremeta，奪下了台灣拳擊代表隊的首枚奧運金牌。這枚金牌，承載的不僅僅是勝利的喜悅，更是台灣人民向世界發出的宣告——「我們不會被打壓、更不會被忽視！」
林郁婷在拳擊擂台上的表現，無疑是靠著堅強實力及對自己的無比信心，她沒有因外界輿論壓力動搖她的決心，反而以不屈不撓的精神完成金牌目標。她的每一拳不僅打向對手，更是對那些試圖打壓台灣力量的有力回擊。當金牌掛在林郁婷的脖子上，中華會旗在國旗歌聲中冉冉升起，那一刻，全世界都看到了我們台灣人的堅強與不屈。
雖然中國對台灣的打壓無處不在，但事實上，台灣在國際上的影響力越來越大，許多國家都知道並認可台灣的存在。在巴黎，這種感受尤其強烈。有一次，我在搭計程車時，與一位法國司機閒聊，他毫不猶豫地告訴我，「台灣？那是一個友善又熱情好客的國家！你們的人民總是那麼有禮貌，這讓我印象深刻。」
這樣的評價，讓我感到無比自豪，也讓我更加相信，無論中國如何打壓，世界依然會看見台灣，也顯現出台灣人民的高素養，讓大家都對台灣有相當好的印象。
無懼打壓霸凌！ 林郁婷的勇氣值得欽佩
林郁婷的性別風波一度成為國際關注的焦點，甚至連《哈利·波特》的作者JK羅琳也加入戰場。然而，當我在巴黎奧運採訪時，我感受到的不僅是支持，更多的是大家對她的敬佩。無論是法國的觀眾，還是來自世界各地的運動迷，大家都一致力挺林郁婷，並認為那些試圖利用「X」惡意手勢打擊她的人，完全缺乏風度。
法國世界報（Le Monde）和法國24（France 24）等主流媒體，紛紛報導林郁婷的金牌戰，在面對不公平對待時，林郁婷以勇氣克服一切，最終站上頒獎台最高處。
台灣的堅韌精神 讓世界看見台灣
林郁婷的勝利，不僅僅是一場比賽的勝利，更是台灣在國際舞台上的一次重大勝利，她用自己的實力，向世界證明了台灣的存在價值。無論外界如何打壓我們，對我們霸凌，我們都以愛回應，讓世界看見台灣。
這屆巴黎奧運，中華隊以2金5銅的成績收官，締造奧運史上次佳成績，僅次於上一屆東京奧運。每一面獎牌的背後，都是運動員無數的汗水與眼淚，但更重要的是，這些獎牌見證台灣選手不屈不撓的精神，無論前方有多少挑戰，台灣人民都會用善良和勇氣，讓世界永遠記住。
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