羅嘉翎返台見愛犬露燦笑！未來將打更高量級 教練曝「最大考驗」
跆拳道甜心、國民女友羅嘉翎結束巴奧運之旅，今（12）日順利抵台，本次奧運因腳部傷勢遺憾止步16強，羅嘉翎今早抵達桃園機場時，行走仍看得出有些不順，但一看到愛犬「歐爸」還是露出燦爛笑容，接下來除了養傷之外，由於身高還在增長，也將安排「提高量級」來降低身體負荷，教練劉聰達強調，越高的量級對亞洲選手來說優勢會越小，未來訓練會著重在重量訓練和肌耐力，希望後面的國際賽能慢慢適應。
記者張志浩／綜合報導
現年22歲的羅嘉翎上屆東京奧運以黑馬之姿拿下銅牌，本屆巴黎奧運是台灣唯一取得跆拳道資格的選手，也被寄予厚望，可惜左腳踝疲勞性骨折傷勢嚴重，奧運前夕，國訓中心舉辦的模擬賽只打1場就退賽，進入奧運正賽後，身手明顯無法完全施展，最終止步首輪。
羅嘉翎今日受訪表示，從奧運回國後首要任務還是養傷，等傷勢完全復原才會去準備後續賽事；劉聰達說明，羅嘉翎前陣子需要降體重、比賽、訓練，導致傷勢無法完全復原，巴黎奧運後一定是等到身上的傷痛都完全沒問題後，再進行後續安排，目前下半年賽事行程都已有規劃，10月、11月都會有國外賽事。
針對轉換量級，劉聰達指出，羅嘉翎還在長高、重訓又會增加肌肉量，57公斤級讓身體無法負荷，未來世錦賽、亞錦賽等有8個量級的比賽，會讓羅嘉翎參賽62公斤級，到了奧運則是打67公斤級。
劉聰達也分享，本屆奧運有先觀察各量級賽況，無論男女生，在49公斤級、57公斤級的金牌都是亞洲國家，而再往上的量級，前幾明都不是亞洲國家，因此提高量級對羅嘉翎來說會有體型、力量上的挑戰，未來除了健康的提升體重外，針對重量訓練和肌耐力的增強，會是教練和後勤的一大重點。