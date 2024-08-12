台積電漲10元！權值3王穩盤 台股早盤漲逾240點
美國聯準會官員談話與就業數據緩解美國經濟衰退的擔憂，美股上週五（9日）四大指數漲多跌少，其中費半跌0.4%。台北股市今（12）日開高，早盤漲240多點，來到21713點附近，漲幅1%。權值股台積電早盤漲10元，來到944元，漲幅近1%。鴻海與聯發科也漲2%，成為穩盤要角。
記者許家禎／台北報導
市場聚焦本周將公布的消費者物價指數（CPI），上周五（9）美股漲多跌少，其中道瓊指數上漲51.05點，漲幅0.13%，收39497.54點；那斯達克指數上漲85.28點，漲幅0.51%，收16745.3點；標普500指數上漲24.85點，漲幅0.47%，收5344.16點；費城半導體指數下跌20.56點，跌幅0.43%，收4709.45點。
美國科技股如Meta漲1.6%、蘋果漲1.3%、Alphabet漲1%、微軟漲0.8%；亞馬遜漲0.6%。半導體的美光漲1.1%、輝達與高通小跌0.2%、超微跌1.5%、英特爾跌3.8%，台積電ADR上漲1.5%，收在167.12美元。台北股市今日開盤上攻，早盤漲240多點，來到21713點附近，漲幅1%。台積電、鴻海與聯發科成為穩盤要角，分別漲約1%與2%。另外，廣達、和碩也漲2%。