今日來講股／分析師：台股短期狹幅震盪　避開消費性電子與車用

每張配1000元好香　科技市值型00881人氣旺、先領息還有價差空間

▲8月有超過30檔ETF即將除息，其中國泰台灣5G（00881）每單位配息1元，代表持有一張就可領1千元，達人試算，若買10張，本月就可輕鬆躺賺一萬元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲8月有超過30檔ETF即將除息，其中國泰台灣5G（00881）每單位配息1元，代表持有一張就可領1千元，達人試算，若買10張，本月就可輕鬆躺賺一萬元。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

8月有超過30檔ETF即將除息，其中國泰台灣5G（00881）每單位配息1元，代表持有一張就可領1千元，達人試算，若買10張，本月就可輕鬆躺賺一萬元，00881目前價格每張約23元，年化配息超過9%，已是本月除息大熱門，達人提醒想要利用00881，幫自己無腦加薪的股民們，要注意本周四（8月15日）就是最後買進日。

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觀察本月熱門除息ETF，除了國泰台灣5G（00881）每單位配息1元，另一檔跟00881同樣也是8月16日除息的季配科技型ETF「中信關鍵半導體」（00891），本次配息金額是0.41元；而跟國泰台灣5G同樣屬於半年配的群益台灣 ESG 低碳 50 ETF （00923），本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.923 元，配息金額及年化配息率都略低於00881，除息日是8月21日。

00881除了配息創新高，從上周受益人數增長來看，也是00881最獲市場青睞，單周受益人增加8,499人，來到27萬人；00891單周增加1,567人；00923單周增加3,297人。法人表示，8月以來多數ETF價格都隨股市下修，最明顯的莫過於科技型ETF，以這次除息大黑馬國泰台灣5G（00881）為例，這波股市下修前，今年以來的報酬率超過40%，在台股ETF中表現數一數二，成分股有3成是台積電，隨著護國神山股價屢屢創高，上個月最高價格曾突破27元，這個月除息遇到股市回檔，價格一度跌到22元以下，等於價格打7折，讓投資人可以趁便宜搭上除息列車，大批想領高息，又想要入手科技型ETF的股民們吃好倒相報，受益人數再創高。

專家表示，國泰台灣5G（00881）選股以大市值的科技公司為主，觀察前十大成分股，有權值三王台積電、聯發科跟鴻海；還有7成以上是輝達供應鏈、以及Apple題材等，不會過度押寶在單一科技股，成分股全是台灣科技國家隊中最具有競爭力的大公司，預估這波AI半導體本季修正後，後續還會是帶領股市向上衝的重點產業，建議趁這波價格修正先領息，第四季為台股普遍上漲機率高，之後還有機會可大賺價差。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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