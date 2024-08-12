每張配1000元好香　科技市值型00881人氣旺、先領息還有價差空間

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00881除了配息創新高，從上周受益人數增長來看，也是00881最獲市場青睞，單周受益人增加8,499人，來到27萬人；00891單周增加1,567人；00923單周增加3,297人。法人表示，8月以來多數ETF價格都隨股市下修，最明顯的莫過於科技型ETF，以這次除息大黑馬國泰台灣5G（00881）為例，這波股市下修前，今年以來的報酬率超過40%，在台股ETF中表現數一數二，成分股有3成是台積電，隨著護國神山股價屢屢創高，上個月最高價格曾突破27元，這個月除息遇到股市回檔，價格一度跌到22元以下，等於價格打7折，讓投資人可以趁便宜搭上除息列車，大批想領高息，又想要入手科技型ETF的股民們吃好倒相報，受益人數再創高。
專家表示，國泰台灣5G（00881）選股以大市值的科技公司為主，觀察前十大成分股，有權值三王台積電、聯發科跟鴻海；還有7成以上是輝達供應鏈、以及Apple題材等，不會過度押寶在單一科技股，成分股全是台灣科技國家隊中最具有競爭力的大公司，預估這波AI半導體本季修正後，後續還會是帶領股市向上衝的重點產業，建議趁這波價格修正先領息，第四季為台股普遍上漲機率高，之後還有機會可大賺價差。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。