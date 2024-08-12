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他遺囑財產全給兒子！竟因「電腦打字」被判無效　1狀況需全手寫

▲電腦打字逐漸取代傳統手寫，成為現代人主要記事工具，但訂立遺囑若是沒有見證人的「自書遺囑」，用電腦打字就不算數。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲電腦打字逐漸取代傳統手寫，成為現代人主要記事工具，但訂立遺囑若是沒有見證人的「自書遺囑」，用電腦打字就不算數。（示意圖／記者徐銘穗攝）

實習記者張佳雯／綜合報導

在3C科技時代，電腦打字逐漸取代傳統紙筆書寫，成為大眾記事的主要工具。但律師蔣子謙提醒，曾遇過當事人的父親生前用「電腦打字」立遺囑，想將全部財產留給當事人，但法院卻認定該遺囑無效，原因是遺囑是用電腦「打字」而非「手寫」。

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著有《一不小心就坐牢》一書的律師蔣子謙，日前分享關於遺囑的客戶案例。提到曾遇過一名當事人，其父親想將全部財產留給兒子，因此用「電腦打字」立遺囑，最後也在簽名欄上「親筆簽名」，但仍被法院判定遺囑無效。

蔣子謙提醒，若是「自書遺囑」，切記一定要全部使用「手寫」的方式進行，並於最後簽名，這樣遺囑才會有效力。目前民法上立遺囑有「5種方式」，遺囑人須符合之一的內容與要件，遺囑才具有效力。


🟡正確訂立遺囑的5大方式

1、自書遺囑：
遺囑人親自手寫全文，記明年、月、日，最後簽名。如果有增減或塗改，需註明增減及塗改的地方和字數，並在旁簽名。

2、公證遺囑：
遺囑人需指定2位以上見證人，於公證人面前口述遺囑內容，並請公證人進行筆記、宣讀、講解，再經由遺囑人認可後，記明年、月、日，最後由遺囑人、全體見證人、公證人一同簽名。若遺囑人無法簽名，可以按指印代替親筆簽名，再由公證人註明原因。

3、密封遺囑：
遺囑人於遺囑上簽名後進行密封，並再於密封處上簽名。遺囑人需指定2位以上之見證人，向公證人提出此為自己的遺囑，而公證人需記明遺囑人的陳述，並在封面處記明年、月、日，最後由遺囑人、全體見證人、公證人一同在封面處簽名。若遺囑人無法簽名，可以按指印代替親筆簽名，再由公證人註明原因。

▲遺囑、遺產。（圖／《家族榮耀之繼承者》劇照）
▲若是突然離世，且沒事先留下任何遺囑，後續遺產分配容易引起糾紛。（圖／《家族榮耀之繼承者》劇照）
4、代筆遺囑：
遺囑人需指定3位以上之見證人（包含代筆人），並在見證人面前口述遺囑內容，由一位見證人進行筆記、宣讀、講解。經由遺囑人認可後，註明代筆人之姓名，並記明年、月、日，最後由遺囑人、全體見證人一同簽名。若遺囑人無法簽名，可以按指印代替親筆簽名。

5、口授遺囑：
遺囑人處於生命危險或其他特殊狀況，無法使用其他方式成立遺囑時，才可使用口授遺囑。但要注意，口授遺囑若是在遺囑人能依其他方式訂立遺囑之時起，經過3個月後便會失去效力。

口授遺囑分兩種，第一種為筆記記錄遺囑，遺囑人需指定2位以上之見證人，並在見證人面前口述遺囑內容，由一位見證人記錄並做成筆記，記明年、月、日，最後由全體見證人一同簽名，遺囑人不需簽名。

第二種為錄音記錄遺囑，遺囑人需指定2位以上之見證人，並在見證人面前口述遺囑人姓名、遺囑內容與年、月、日，再由全體見證人口述遺囑之為真正和見證人姓名，全部錄音並將錄音帶當場密封，記明年、月、日，最後由全體見證人在密封處一同簽名，遺囑人不需簽名。

▲律師蔣子謙著有《一不小心就坐牢》，提醒民眾「自書遺囑」若是用電腦打字無效。（圖／時報文化提供）
▲律師蔣子謙著有《一不小心就坐牢》，提醒民眾「自書遺囑」若是用電腦打字無效。（圖／時報文化提供）

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