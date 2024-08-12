強運！Holiday再度同年奪「NBA總冠軍+奧運金牌」生涯和喬丹齊名
Jure Holiday好猛！波士頓塞爾提克後衛Jure Holiday本次隨美國男籃奪下巴黎奧運金牌，Holiday也連續兩屆奧運拿下金牌，巧合的是在這兩屆拿下金牌的同時，Holiday在NBA也都拿下總冠軍，被網友戲稱是美國陣中最「強運」的球員。歷史上加上Holiday一共有8位球員在同年拿下NBA總冠軍和奧運金牌，分別為1992年的「籃球大帝」Michael Jordan（喬丹）和Scottie Pippen、2012年的「詹皇」Lebron James、2016年的Kyrie Irving、2021年Khris Middleton以及今年的Jayson Tatum和Derrick White。
記者吳政紘/綜合報導
Jure Holiday好強運 連續2屆奧運金牌跟總冠軍
Holiday在巴黎奧運場均上場18.8分鐘，繳出7.6分、1.3籃板、3.6助攻的表現，除了得分外，也為美國男籃提供穩定的防守，繼2021年同時拿下NBA總冠軍和奧運金牌後，今年Holiday再次完成此紀錄，同時也連續兩屆拿下奧運男籃金牌。
歷史上加上Holiday一共有8位球員在同年拿下NBA總冠軍和奧運金牌，分別為1992年的「籃球大帝」Michael Jordan（喬丹）和Scottie Pippen、2012年的「詹皇」Lebron James、2016年的Kyrie Irving、2021年Khris Middleton以及今年的Jayson Tatum和Derrick White。
有趣的是，Holiday的老婆Lauren Holiday曾是美國女足的主力前鋒，並在2008北京奧運和2012倫敦奧運幫助美國女足拿下奧運金牌，Holiday目前生涯已累積兩面奧運金牌，追平老婆的紀錄。