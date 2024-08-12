台積電拉尾盤黑翻紅！台股終場漲304點、收在21773點
受到美股走高激勵，台北股市今（12）日開高，終場漲304點，收在21773點，漲1.4%，成交金額新台幣3824億元。權值王台積電早盤一度漲14元，來到948元，但尾盤來到盤下，所幸終場拉回，以漲6元收在940元作收，漲幅0.6%。另外，鴻海與聯發科也漲4%，成為撐盤要角。而盤面上上周強勢的機器人概念股綠油油，重電族群跌深反彈。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會官員談話與就業數據緩解美國經濟衰退的擔憂，美股上週五（9日）四大指數漲多跌少，其中費半跌0.4%。台北股市今日開高，早盤一度漲400多點，來到21897點，尾盤台積電翻黑，大盤也一度走低，終場漲304點，收在21773點，漲1.4%，成交金額新台幣3824億元。
權值王台積電早盤一度漲14元，來到948元，但尾盤來到盤下，所幸終場拉回，以漲6元收在940元作收，漲幅0.6%。鴻海與聯發科也走高皆漲4%多，分別來到176元與1175元。至於廣達、緯創與英業達也很旺，漲幅4到6%多。
而盤面上，上周強勢的機器人概念股，今日拉回臉綠。其中，直得跌停，羅昇與穎漢跌7%，所羅門、慧友、和椿跌4%，泓格、大拓、欣技、慶騰跌3%。至於重電族群跌深反彈，華城、亞力、泓德能源漲7到8%，士電、世紀鋼、旭隼、康舒、台達電、泰藝漲2到4%。散熱模組也亮眼，雙鴻飆漲停，元山、力致、奇鋐漲2到3%。