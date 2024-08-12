奧運金牌「星巴克買一送一」！星冰樂第二杯半價　cama咖啡88折

偷偷錄音不犯法？「1狀況」不違反妨害秘密罪　律師：還能當證據

▲許多人都想利用「錄音」來進行蒐證，究竟偷錄音是否可行、會不會觸法？（示意圖／取自Unsplash）
▲許多人都想利用「錄音」來進行蒐證，究竟偷錄音是否可行、會不會觸法？（示意圖／取自Unsplash）

實習記者張佳雯／綜合報導

經常有人發問，偷錄音蒐證是否違法？律師蔣子謙、同時也是Podcast《律師電臺》節目主持人，他解釋，若對象是直接向當事人發言，那錄音通常是可行的，因為這代表對方並沒有期待內容會完全保密。至於該段錄音能否當作證據，則要看之後運用目的是否為正當用途。
 
律師蔣子謙分享，有位當事人因為被公司老闆性騷擾，當事人為了要蒐集證據，因此在與老闆對質時用手機錄音來作為證據，但當事人也擔憂這樣做是否有違反「妨害秘密罪」的疑慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲對於錄音是否會觸法，律師蔣子謙表示，如對方是直接向當事人發言，當事人進行錄音是沒有觸法疑慮的。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲對於錄音是否會觸法，律師蔣子謙表示，如對方是直接向當事人發言，當事人進行錄音是沒有觸法疑慮的。（圖／實習記者張佳雯攝）
對此，蔣子謙說明，「只要當事人有參與對話，就可以進行錄音。」因該名老闆在當時確實是在與當事人對談，即這段對話本就是講給當事人聽的，所以對當事人而言並沒有所謂的秘密性，而老闆對這段談話也沒有「秘密的期待性」，所以這時候當事人進行錄音的行為，就沒有違反「妨害秘密罪」的問題。
 
然而，若錄音內容是他人之間的對話，且自己並未參與其中，則錄音行為就有可能會觸法。 

▲錄音。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲律師表示，如果當事人有參與對話，就可以進行錄音。（圖／實習記者張佳雯攝）
至於日後是否能夠洩露錄音，蔣子謙也進一步解釋，錄音內容能否公開，取決其目的是否為正當，若錄音蒐證是為了之後要上法院舉證，並於訴訟中使用，則其目的顯然用於正當用途，通常就不會構成妨害秘密罪。

另外，也有網友好奇留言問道，如果是彼此在電話上的談話是否可以進行錄音？以及為防止公司在公事的處理上言行不一，能否利用錄音來作為證據？蔣子謙對此表示，通通是可行的。

▲律師蔣子謙、也是Podcast《律師電臺》節目主持人。（圖／蔣子謙提供）
▲律師蔣子謙、也是Podcast《律師電臺》節目主持人。（圖／蔣子謙提供）

iPhone將能「通話錄音」！iOS 18免開擴音側錄　還可轉成逐字稿

吳卓源淪小三又鬧翻陳芳語！突曝「錄音畫面」　粉絲驚：復出了？

他遺囑財產全給兒子！竟因「電腦打字」被判無效　1狀況需全手寫

找不到人交接！老闆：離職要2個月前說　律師開口：時間到就閃人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選