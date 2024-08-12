偷偷錄音不犯法？「1狀況」不違反妨害秘密罪 律師：還能當證據
經常有人發問，偷錄音蒐證是否違法？律師蔣子謙、同時也是Podcast《律師電臺》節目主持人，他解釋，若對象是直接向當事人發言，那錄音通常是可行的，因為這代表對方並沒有期待內容會完全保密。至於該段錄音能否當作證據，則要看之後運用目的是否為正當用途。
實習記者張佳雯／綜合報導
律師蔣子謙分享，有位當事人因為被公司老闆性騷擾，當事人為了要蒐集證據，因此在與老闆對質時用手機錄音來作為證據，但當事人也擔憂這樣做是否有違反「妨害秘密罪」的疑慮。
對此，蔣子謙說明，「只要當事人有參與對話，就可以進行錄音。」因該名老闆在當時確實是在與當事人對談，即這段對話本就是講給當事人聽的，所以對當事人而言並沒有所謂的秘密性，而老闆對這段談話也沒有「秘密的期待性」，所以這時候當事人進行錄音的行為，就沒有違反「妨害秘密罪」的問題。
然而，若錄音內容是他人之間的對話，且自己並未參與其中，則錄音行為就有可能會觸法。
至於日後是否能夠洩露錄音，蔣子謙也進一步解釋，錄音內容能否公開，取決其目的是否為正當，若錄音蒐證是為了之後要上法院舉證，並於訴訟中使用，則其目的顯然用於正當用途，通常就不會構成妨害秘密罪。
另外，也有網友好奇留言問道，如果是彼此在電話上的談話是否可以進行錄音？以及為防止公司在公事的處理上言行不一，能否利用錄音來作為證據？蔣子謙對此表示，通通是可行的。