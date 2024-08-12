定期定額前5大高股息受青睞 老字號ETF霸榜不意外
證交所最新公布7月ETF定期定額交易戶數月排行，前5大分別是國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)及群益台灣精選高息(00919)，高股息即佔了3檔。法人分析，00878已經連登5個月的冠軍，且連續41個月正成長，是唯一定期定額戶數超過29萬戶的ETF，不僅因為老字號的高股息ETF，重要的是產業均衡分散，發行公司堅持穩健配息策略，多年來一直是存股族跟領息族的投資首選。
記者許家禎／台北報導
法人進一步分析排行榜中的前三名高股息選股邏輯，國泰永續高股息(00878)有23%是金融股、另外約60%聚焦在電子半導體類股，指數篩選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，相較於其他高股息ETF，部分是較晚成立，金融股比例較00878低，或為了追求高息率，只看單年度表現，就納入容易受到景氣循環的航運股，或投資市值較小的中小型股，都容易造成ETF的高波動及息率不穩的情形。
據了解，00878選股池注重的是過去三年大公司的平均表現，即使息率高，假設ESG表現不佳，可能會影響未來的永續經營能力，也可能會被扣分，因為有所堅持，00878從2022年股災年的抗跌表現和2023年超越大盤，追蹤指數有高達47.8%的好成績，再到屢次加碼的配息金額，都可看到00878越走越穩的表現。
法人指出，高股息ETF除了要看配息表現跟填息能力，另一個也跟投資成本大有相關，從國泰投信官網公告可發現，00878因基金規模提升，最近一次在年中時跟保管銀行爭取降低投資人的長期投資成本，保管費從每年0.035%再調降至0.03%，經保費率合計0.28%，造福全台百萬股民們，而00878後天即將公告第三季實際配息金額，第一階段已公告預估配息是0.55元，想參與除息最晚要在8月15日買進持有。
※【NOWnews 今日新聞
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